'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'deki çalışmalar hakkında özel açıklamalarda bulundu.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / KAYSERİ (İGFA) - “Türkiye’nin yenilikçi medyası” sloganıyla yola çıkan Herkes Duysun ekibinin Kayseri'de Melikgazi ilçesine yaptığı ziyarette Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçesindeki çalışmalara yönelik özel açıklamalarda bulundu.

Kayseri’nin hayırseverliğini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Hayırseverlerimizle 20’nin üzerinde okul, bir o kadar cami, 15 civarında Kuran kursu aynı zamanda 13 tane sağlık ocağı, aşevleri, sosyal tesisler ve kütüphaneler yapıldı” dedi.

https://youtu.be/e8O5TfryGUk

Palancıoğlu, “Kayseri, hayırseverliği ile meşhur bir şehir. Bundan beşyüz yıl öncesine döndüğümüzde ‘Suya kanmış hatun’ diye hayırseverimiz vardı ve onun hayırları şu anda öğrencilere burs,öğle yemeği ve çeşitli yardımlar olarak devam ediyor. Bunun gibi onlarca vakıf kurulmuş ve hayır işleriyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi uğraşmıştır. Bugün de yine hayırseverlerimizle, çeşitli projeler uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi maketleri burada. Tamamlanmış projeler, 20’nin üzerinde okul, bir o kadar cami, 15 civarında Kuran kursu aynı zamanda 13 tane sağlık ocağı, aşevleri, sosyal tesisler, kütüphaneler… Birçok projeyi belediye olarak hayırseverlerimizle birlikte yürütüyoruz. Burada hayırseverlerin bir kısmı bütçenin yüzde 50’sini, yüzde 60’ını, 40’ını veriyor ve geri kalanını belediye olarak biz karşılıyoruz. Dolayısıyla şehrimizde, ilçemizde ihtiyaç olan okul gibi sağlık ocağı gibi tüm yatırımlar hayırseverlerimizin desteği ile Melikgazi Belediyemiz tarafından hayata geçiliyor. Şu anda 60’ın üzerinde projeyi 4 senede hayata geçirmiş durumdayız. Bunun şu anki bedeli toplamda 1 milyar TL tutarında. Türkiye’de farklı projeleri uygulayan, referans bir belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Bugün temelini attığımız ‘Havacılık ve Uzay Bilimler Lisesi’ havacılık açısından son derece önemli bir yatırım diye düşünüyorum. Aynı zamanda yakında açılışını yapacağımız ve Türkiye’ye örnek olacak yurtdışında birçok örneği olan ‘Çarşı Melikgazi’ adı altında, içinde yedi gün boyunca faaliyet gösteren, meyve ve sebzelerin satıldığı, şarkütericinin, balıkçısının, kasabının, pastanesinin ve diğer yiyecek-içecek esnafının olduğu ‘Gıda AVM’ diyeceğimiz çok şık bir proje yürütmekteyiz. Tabii Avrupa'daki örneklerine baktığımızda yüz yıllık, yüz elli yıllık geçmişi olan yatırımlar söz konusu. Biz de Kayseri’de bu ilki başararak İnşallah ‘Çarşı Melikgazi’yi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Türkiye’ye de örnek olacak bir proje diye düşünüyorum. Bunun gibi bir çok projemizi Melikgazi Belediyesi olarak hayata geçiriyoruz. İnşallah bundan sonra da hem hayırseverlerimizle hem belediye olarak birçok projeyi vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız.” diye konuştu.

‘ÇARŞI MELİKGAZİ’ PROJESİ

Çarşı projesinin önemine değinen Başkan Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri’nin kaymağı meşhur, yoğurdu meşhur. Camız kaymağı, camız yoğurdu var veya bal kültürü var. Pastırması sucuğu mantısı… İşte o ürünlerin satıldığı dükkanlarımız olacak. Aynı zamanda iki tane restorantımız var. Restoranlardan bir tanesi ‘Sofra Melikgazi’ adı altında, sadece Kayseri yemeklerinin yapıldığı bir yer olacak. Kreşimiz olacak. Alışveriş yaparken hanımlar çocuklarını kreşe bırakıp kısa süreli iki, üç saat bakımı yapılabilecek. Dediğim gibi restoranlarda yemek yenilebilecek. Aynı zamanda PTT ve ATM’ler olacak. Dolayısıyla kargo göndermek isteyen, para çekmek isteyenler burayı kullanacak. Isıtma-soğutma sistemi olduğu için hem kışta hem yazda rahat bir şekilde market arabasıyla alışveriş yapılabilecek. Orta kısımda havuzumuz ve büyük bir meydanımız var. Bu meydanda 15 günde bir çeşitli sergiler, el ürünleriyle ilgili programlar yapılarak çarşı canlı tutulacak. Çevresinin peyzajı ile birlikte burası çok modern yaşayan alışveriş yapma haricinde de ‘Gidelim, bir çay içelim, fotoğraf çektirelim’ diyerek bir ziyaret mekanlardan birisi olacak diye düşünüyoruz. Dışı tuğla kaplı, üstünde yirmi tane açılır kapanır uzaktan kumandalı çatı penceresi olan ferah yüksek tavanlı çelik konstrüksiyonla özellikle yapılmış çok nitelikli bir tesis. İnşallah yaz sonu tamamlanmış olacak. Burası mimarisiyle, değişik özellikleriyle Kayseri’ye gelen insanların bir tabak mantı yiyeceği zaman, bir Kayseri yemeğini tatmak istediği zaman özellikle belediyemize ait o restoranımıza gelecekler ve tadacaklar. Doğal organik ürünleri bulabileceği en güzel yer olacak. Çünkü belediyemiz burada iki, üç tane farklı dükkanı işletecek ve bu dükkanlarda Kayseri’nin civar ilçelerinden gelen kaymak, bal, peynir ne varsa burada satışını yapacağız. Dolayısıyla farklı ilçelerden gelenler de ‘Bizim ilçenin meşhur balı var ondan alalım, buranın gilaburusu meşhur ondan alalım’ deme imkanları olacak. Yani burası doğal ve organik gıdalarında bulunduğu özellikle kaliteli, nezih bir ortam ve nezih bir merkez.” diye konuştu.

Tüm yapmış oldukları projelerin birer tane de maketini yaptıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, “Maketin birini hayırsevere veriyoruz biri de burada kalıyor. Kendi yaptığımız bu tür büyük projelerin maketlerini de belediyede vatandaşlarımıza gösteriyoruz, sunuyoruz.” dedi.