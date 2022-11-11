Cargill ile İTÜ iş birliği güçleniyor

Sürdürülebilir üretim ve ürün odağında faaliyetlerine devam eden Cargill, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliğini bir adım ileri taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en sürdürülebilir gıda tedarik zincirine sahip olmayı hedefleyen Cargill, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile uzun yıllardır devam eden iş birliğini ‘sürdürülebilirlik’ odağında daha sağlamlaştırdı.

Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, “İTÜ ile iş birliğimizde iki hedef için çalışıyoruz, 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında tarlada sürdürülebilirlik yönetimi ve biyoendüstriyel ürünler. Günümüzde yaşanan ve gelecekte bizi bekleyen pek çok soruna iş birliğiyle çözüm bulunacağına inanıyoruz. İTÜ ile iş birliğimiz de bu noktada çok büyük önem taşıyor. Sürdürülebilir bir dünya için hem yerel hem küresel değer zincirinde daha yüksek katma değer yaratacak projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Bu kapsamda, gıda güvenliğinden iklim değişikliğine, çevreden bitkisel kökenli doğa dostu ürünlere kadar dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan pek çok önemli başlıkta bilimsel ve teknolojik bakış açısının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak daha fazla proje hayata geçirilecek.

Pandemiyle birlikte hızla değişen dünyada artan sorunlar ile mücadele için üniversite-sanayi iş birliğinin artık zorunluluk halini aldığını belirten Cargill Gıda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün geçen yıl yayınladığı rapora atıf yaptı.

Tarakçıoğlu, “Bu raporda ortaya konulduğu üzere 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyarı bulması bekleniyor. Bu da 10 milyar insanın beslenmesi demek. Bugün bile 2 milyardan fazla insan güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli olarak ulaşamıyor” dedi.

Üniversite-sanayi iş birliği de bu noktada çok büyük önem taşıdığını söyleyen Tarakçıoğlu ayrıca sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek istihdamı teşvik ettiklerini, Cargill bünyesinde İTÜ mezunu çalışan sayısının hayli yüksek olduğunu ifade etti.