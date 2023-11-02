Çardak Yaylası modern görünüme kavuşuyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Hassa ilçesine bağlı, Amanos Dağları eteklerinde yer alan Çardak Yaylası yolu asfaltlandı.HATAY (İGFA) - İl genelinde yol beton asfaltlama çalışmalarına devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı, eski hali stabilize ve kötü durumda olan Çardak Yaylası’nın 13 km’lik yolunda beton asfalt serimi yaptı.

Deprem sonrası kırsal alanlara yoğun yerleşim ve trafik akışı olması nedeniyle yolları güvenli hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir yetkilileri, kış aylarında ise ulaşımdan kaynaklanan olası risklerin önüne geçilmesi için tedbirler alındığını belirtti.

Modern yayla konumuna kavuştuklarını aktaran yayla sakinleri, HBB ekiplerine ve ilgili birimlerine çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirip teşekkürlerini iletti.