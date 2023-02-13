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Çankaya Kızılırmak Muhtarı'ndan örnek davranış

GÜNDEM 13.02.2023, 14:25
Çankaya Kızılırmak Muhtarı'ndan örnek davranış

Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallisi Muhtarı Zuhal Irgaş, depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyası kapsamında 5 tır yardım malzemesi gönderdi.Şehmus EDİS (ANKARA İGFA)
10 ilde meydana gelen deprem ardından harekete geçen için Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallisi Muhtarı Zuhal Irgaş “Kıymetli komşularımız şimdi dayanışma zamanı” diyerek mahallede yardım kampanyası başlattı. Mahalle halkının desteği ile kısa sürede toplanan 5 tır dolusu yardımlar deprem bölgesine ulaştırıldı.
Mahallede yardım seferberliği devam ettiğini belirten Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallisi Muhtarı Zuhal Irgaş, Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilimizde yaşanan büyük depremin ardından Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallisi Muhtarı olarak hemen bir yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Düzenlediğimiz “Kıymetli komşularımız şimdi dayanışma zamanı”  kampanyası ile kısa sürede vatandaşların desteği ile 5 tır dolusu yardım malzemesi topladıklarının ifade eden İrgaş,” Kampanyanın ilk saatlerinde 5- 10 koli ile başlayan yardımlar, çığ gibi büyüdü. Organizasyonda komşularımızla ekipler oluşturduk. Mahalle sakinlerimizin deprem bölgesindeki yakınları ile koordinasyonu sağlayıp çalışmalarımıza hız verdik. Yardım kamyonlarımız Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya ulaştı. Bundan sonraki yardımımız Hatay’a olacak. “dedi

Kampanyamıza Ankara’nın farklı bölgelerinden hatta şehir dışında olan komşularımızdan da büyük destek geldiğini kaydeden İrgaş,”  Vatandaşlarımız son derece yardım ve dayanışma örneği gösterdi. Muhtarlığımıza malzeme getirip yapılan çalışmayı gören vatandaşlar, üzerindeki kabanı çıkarıp veren, yoldan araçla geçip powerbank aletini bırakan, yoldan market alışverişinden geçerken paketini bırakan birçok vefalı vatandaşlarımız oldu. Çığ gibi büyüyen yardımlar muhtarlığımızın dışına taştı. Özel eğitim veren kurumlar depolamada dershane kapılarını bize açtılar. Bu vesileyle de dershane yönetimleri seferberliğimize dahil olup tüm velileri ile kampanyamıza destek oldular. Mahallemizdeki eğitim kurumlarından çıkan öğrenciler cep harçlıklarıyla yardım paketi oluşturdu. Ve bu öğrencilerimiz malzeme taşımada her gün gönüllü oldular. “ifadelerini kullandı

Geleceğimiz emaneti bu yavrularımızı görünce  “Kardeşim aç açıkta kalmasın ...” diye yeni bir kampanya başlattığını vurgulayan İrgaş, açıklamalarına şöyle devam etti.” Mahallemizin anneleri babaları,  bu zorlu günde çocuklarımıza yardımlaşma dayanışma duygularını yaşamaları için çocuklarınızla beraber desteklerinizi bekliyoruz. Çorapsız çocuklarımız mamasız bebeklerimiz kalmasın yardımına davet ediyoruz.  Çağrısıyla vatandaşlarımız çocuklarını da yanına alıp yardım kampanyamıza destek verdi. Tabi organizasyonumuzda en önemli faktör iletişimdi. Bu konuda da azalarımız, yöneticilerimiz ve bina görevlisi komşularımız çok etkili oldu. Bilgi akışlarımızı anlık olarak, mahallemiz ve çevremize yayılmasında, son derece destekleri oldu. Burada insan gücünün ihtiyaç duyulmasında bina görevlisi komşularımıza büyük bir vefa örneği gösterdi ve bu şekilde de mahallemizin “yardım timini” oluşturmuş olduk. Bugünden sonraki çalışmalarımız deprem bölgesinden gelen hem de deprem bölgesinde kalıp ayakları üzerinde durmaya çalışan insanımızın ihtiyaçları için olacak. Öğrencisinden ev kadınına ihtiyar heyetimizden esnafından işadamına dershanesinden market çalışanına tüm komşularımıza herkese teşekkür ediyorum. Biz Kızılırmak Mahallesi Muhtarlığı olarak bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” diye konuştu

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