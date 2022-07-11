Çanakkale Köprüsü'ne yoğun talep

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen araç sayısını paylaştı.ÇANAKKALE (İGFA) - Uzun zamandır çalışmaları süren ve 18 Mart'ta hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da istatistiki verileri açıkladı. Sosyal medya hesabından verileri paylaşan Karaismailoğlu,"1915 ÇANAKKALE Köprüsü’nü 8 Temmuz’da 14 bin 275 araç kullandı. Olmasaydı feribot kuyruklarına mahkum olacaktık. Köprü ile yılda 415 Milyon Euro tasarruf sağlıyoruz. Osmangazi Köprüsü gibi, bu rakamlar da her yıl artacak. Geleceğin ihtiyacını bugünden planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

1915 ÇANAKKALE Köprüsü’nü

8 Temmuz’da 14.275 araç kullandı.

Olmasaydı feribot kuyruklarına mahkum olacaktık.

Köprü ile yılda 415 Milyon € tasarruf sağlıyoruz.

Osmangazi Köprüsü gibi, bu rakamlar da her yıl artacak.

Geleceğin ihtiyacını bugünden planlıyoruz. pic.twitter.com/S2ZCEPGKW2 — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) July 11, 2022