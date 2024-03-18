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Çanakkale Destanı’nın 109. yıldönümü BUÜ’de anıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Türk Ocakları Bursa Şubesi ortaklığında Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü dolayısıyla “Çanakkale Bir Diriliş Destanı” isimli bir konferans gerçekleştirildi.BURSA

GÜNDEM 18.03.2024, 09:56
Çanakkale Destanı’nın 109. yıldönümü BUÜ’de anıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ile Türk Ocakları Bursa Şubesi ortaklığında Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü dolayısıyla “Çanakkale Bir Diriliş Destanı” isimli bir konferans gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman, Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Albay Recep Karabulut, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

ZAFER GÜNÜMÜZE DE IŞIK TUTUYOR

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Çanakkale’de şehadetin neredeyse somut olarak dile geldiğine söyledi. Halen o bölgeye yapılan ziyaretlerde aynı hissiyatın yaşandığına işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Milletlerin tarihinde böylesi tecrübeler son derece yön vericidir. Bu toprakları vatan olarak muhafaza etmemizin en sağlam reaksiyonu Çanakkale’de gösterilmiştir. İçinde şehadetin olduğu tecrübeye ilişkin ne kadar söz ederseniz edin kafi gelmeyecektir. Nitekim bu bilinç tam anlamıyla içimize işlemiş, şairlerimiz ve yazarlarımız söz konusu destan üzerine çokça yazmışlardır. Çanakkale destanı, bu milletin o dönemin süper gücü karşısında vatanını muhafaza için neleri gerçekleştirebileceğini gösterdiği gibi aynı zamanda günümüze ışık tutması açısından da önem arz etmektedir. Aradaki güç asimetrisine rağmen Türk milletinin hiçbir şekilde yenilemeyeceğini kanıtlamıştır. Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bir daha böylesi durumlar yaşatmasın” diye konuştu.

İKİNCİ DİRİLİŞ ÇANAKKALE’DE YAŞANDI

Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kırlı ise Çanakkale zaferinin gerçek anlamda mübarek bir konu olduğunu vurgulayarak; “Yüzyıllarca geri çekilen Türk’ün tekrar ayağa kalkarak üzerine gelenleri durdurduğu yer Çanakkale’dir. Bu toplantının adının diriliş destanı olması çok önemlidir. İlk dirilişi Ergenekon’da yaşadıysak, ikinci dirilişi Çanakkale’de yaşadık. Benim için İstiklal Savaşı’nın da başlangıcıdır. Türk Ocakları için Çanakkale çok mühimdir. Üstünde kan olmayan toprak beş para etmez. Burası bizim vatanımız, Çanakkale bu vatanın bizim olmasının başlangıcıdır” açıklamasında bulundu.

TÜRK TARİHİNİN EN ŞANLI OLAYLARINDAN BİRİSİDİR

Çanakkale Bir Diriliş Destanı konferansında konuşmacı olarak yer alan Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran da; “Çanakkale, Türk tarihinin şanlı bir sayfasıdır. Bunu bir kere en baştan söylemek gerekiyor. Gerçek bir ölüm kalım savaşıdır. Karşı taraf bizim kazanmamıza şans vermiyordu. Ancak Türk insanının kanaatkarlığı, vatanseverliği ve imanı Çanakkale zaferini bize kazandırmıştır. Onun için diyorum ki bu zafer, Türk tarihinin en şanlı olaylarından birisidir. Zaferlerimiz kadar mağlubiyetlerimizi de unutmamak gerekiyor. Buralardan ders çıkarmak ve ülkemizi geliştirmeyi sürdürmeliyiz” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran’a katılımları ve sunumlarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

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