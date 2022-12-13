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Çanakkale'den sonra Aydın da sallandı!
GÜNDEM 13.12.2022, 10:31
Çanakkale'nin ardından Aydın Kuşadası'nda 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA)- AFAD'dan alınan bilgilere göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.9 büyüklüğündeki deprem saat 8.39'da kaydedildi.
Depremin derinliği 7.98 km olarak ölçüldü.
Hatırlanacağı gibi, saat 6.21'de de merkez üssü Çanakkale Biga'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1602540896112836608
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