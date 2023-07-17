Çanakkale'deki yangına İnegöl takviyesi

Çanakkale’de çıkan orman yangınlarına müdahale ve çalışmalara destek vermek adına İnegöl Belediyesi 1 su tankeri ve 2 personeli bölgeye sevk etti.BURSA (İGFA)- Çanakkale’de Pazar günü başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan orman yangınlarını biran evvel kontrol altına almak adına bölgeye farklı şehitlerden takviye ekipler de gidiyor.

Yangın haberinin ardından harekete geçen İnegöl Belediyesi, bu kapsamda 1 su tankeri ve 2 personeli bölgeye sevk etti.

Sabah erken saatlerde Çanakkale’de koordinasyon merkezine ulaşan ekipler, yangına müdahale noktasında yapılacak görevlendirme sonrası sahaya inerek çalışmalara katıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Karınca kararınca... Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale için su tankeri ve iki çalışma arkadaşımız yola çıktı. Kazasız belasız yangını söndürerek dönün inşallah.” ifadelerini kullandı.