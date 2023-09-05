Çanakkale'de tedbir kararı 31 Ekim'e uzatıldı

Çanakkale Belediyesi, yaşanan kuraklık dolayısıyla su kullanımına yönelik uygulanan kısıtlamaları 31 Ekim'e kadar uzattı.ÇANAKKALE (İGFA) - Su tasarrufuna yönelik alınan tedbire ilişkin karar Çanakkale Belediye Encümeni'nce yeniden değerlendirildi.

Çanakkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajının sürdürülebilirliğini sağlamak, yaşam kaynağı olan suyumuzu korumak adına Belediye Encümenince alınan tasarrufa yönelik kararların geçerliliği 31 Ekim 2023 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Atikhisar Barajı'nın özellikle kuraklık riskine karşı korunması, bu doğrultuda suyun tasarruflu kullanımına yönelik farkındalık ve bilinç yaratılmasına ilişkin alınan kararlar bir kez daha hatırlatıldı.

Buna göre;

Konut ve işyeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanması, Yüksek su tüketimi olan Sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi, Halı ve Kilim yıkamalarının yasaklanması, Şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanması, Oto kuaför-yıkama işletmelerinde su tüketiminin max. 20 m3/Ay olarak uygulanmasına, Oto kuaför-yıkama, halı yıkama hamam, WC vb. gibi su tüketimi yüksek olan işyerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yeraltı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine böylece yeraltı su kullanımının tespitinin yapılmasına, Bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılması, Park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Daha önce 31 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli olan söz konusu encümen kararlarının, bugün gerçekleşen toplantı sonrasında 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olması kararlaştırıldı.