Çanakkale'de deprem! Bursa'da da hissedildi

Merkez üssü Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen deprem Bursa, İstanbul ve çevre illerde de kuvvetli hissedildi.BURSA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 21.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Yenice ilçesi olduğu belirlenen 4,9 büyüklüğünde meydana geldi.

Kaydedilen deprem yerden 10,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1764723943338819730