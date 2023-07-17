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Çanakkale'de alevler yayılıyor

GÜNDEM 17.07.2023, 19:16
Çanakkale'de alevler yayılıyor

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangını rüzgarın etkisiyle şiddetini arttırırken, havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. 8 köyün etkilendiği yangın dolayısıyla, Çan-Çanakkale yolu da trafiğe kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da söndürme çalışmalarını olay yerinden koordine ediyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale’de ormanlık alana sıçrayan yangın, 24 saattir sürerken, en az 7 yerleşim yeri için evleri terk etme çağrısı yapıldı.

Pazar günü kontrol altına alınan yangının bugün şiddetli rüzgar dolayısıyla yeniden bölge yayılması üzerine havadan ve karadan söndürme çalışmaları için seferberlik başlatıldı. 

Çanakkale Valiliği Kemel, Kayadere, Işıklar, Dörtyol, Kurşunlu ve Mareşal Fevzi Çakmak Köyleri ile Damyeri mevkiinde yaşayan vatandaşların can güvenliği açısından evlerini boşaltmalarını istedi. Valilik, paylaşımında, "Vatandaşlarımız, valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir. 112 ve UMKE Sağlık personelleri köylerde sağlık hizmetine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yakından takip ve koordine ettiği yangın bölgesinden son durumu aktardı.

https://twitter.com/TCTarim/status/1680971334006759427

Alınan bilgiye göre Çanakkale Kızılkeçili'deki yangına 15 helikopter, 6 uçak, karadan 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahaleye devam edilirken; Ayvacık Tabaklar'daki yangına ise 2 uçak, 2 helikopter, 3, arazöz ve 28 personel ile müdahale sürüyor.

https://twitter.com/TCTarim/status/1680871236375572480  

RÜZGAR YANGININ HIZLA YAYILMASINDA ETKİLİ OLDU”

Rüzgar dolayısıyla yangının çok hızlı bir şekilde yayıldığını ifade eden Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, “Arazi engebeli bir arazi. Rüzgar hala devam ediyor. Dolayısı ile tepeden vadiye ve vadiden tepeye rüzgarın da etkisi ile sıçrıyor. Tabi bir de bölgede çam olduğu için yangının ilerleyişinde kozalakların da çok büyük bir etkisi var. Kozalaklar yanma ile birlikte aşağı yukarı 200 metreye kadar sıçraya biliyor. Bu da yangının çok hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Bu nedenle yeniden alevlenme riskine karşı bütün ekipler burada hazır bir şekilde bekliyor. Sadece Çanakkale ekipleri değil, ilçelerimizden ve diğer şehirden yardıma gelen ekipler var. Tabi burada tesisin de kendi yangın söndürme tertibatı var. Özetle, tesisin dört bir tarafı yangınla çevrildi. Her bir tarafa da müdahalede bulunarak yangının bu alana girmesi engellendi. Sayın Valimiz de buraya geldi ve çalışmalar ile yakından ilgilendi. Yani her türlü tedbir el birliği ile alındı. Ama tabi burada tedbiri elden bırakmıyoruz. Tüm Çanakkalelilere geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

https://youtu.be/GijhfA9s_-k

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