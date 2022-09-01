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Çanakkale Ayvacık açıklarında 26 düzensiz gö
GÜNDEM 01.09.2022, 03:07
Çanakkale açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6), Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmeni kurtardı.
Alınan bilgiye görre, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipleri hareke geçti.
TCSG-6 borda numaralı gemi tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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