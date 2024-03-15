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Can dostlara Bursa'dan modern yeni yuva

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuvada buluşturacağı Türkiye’nin en modern ‘Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA

GÜNDEM 15.03.2024, 18:57
Can dostlara Bursa'dan modern yeni yuva

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuvada buluşturacağı Türkiye’nin en modern ‘Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da, sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi tarafından son 6,5 senede sokak hayvanlarına 32 bin tedavi uygulandı, 20 bin kısırlaştırma yapıldı ve şehrin farklı noktalarına 357 bin kilo mama dağıtıldı. Ayrıca ‘Haybulans’ uygulamasını devreye alarak Türkiye’ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, 2023 Mart ayı sonu itibariyle 3 adet haybulans ve 8 personelle hizmet vermeye başladı.

Şimdiye kadar haybulansla 1000’i ilk müdahale olmak üzere toplam 3 bini aşkın tedavi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi’nde 50 dönüm arazi üzerine kurduğu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni de düzenlenen törenle hizmete açtı. Yerleşkede, röntgen odası, ameliyathane, dinlenme odası, eğitim sınıfı, kafesler, kedi hastanesi yavrulu anne binası, hasta bakım binası, serbest yaşam alanı, karantina binası ve personellere ait birimler bulunuyor.

Düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank ve Refik Özen, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, AK Parti ve Cumhur İttifakı Nilüfer Belediyesi başkan adayı Celil Çolak, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile hayvanseverler katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunus Emre'nin ‘Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü’ anlayışını her zaman rehber edindiklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sokaktaki canlar için son 6,5 senede birçok çalışma yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu kapsamda sokak hayvanlarına 32 bin tedavi uygulandığını belirterke, 20 bin kısırlaştırma yapıldı ve şehrimizin farklı noktalarına 357 bin kilo mama dağıtıldığını söyledi. Şimdiye kadar bini ilk müdahale olmak üzere toplam 3 bini aşkın tedaviyi haybulansla gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Haybulanslarımız sayesinde Büyükşehir’e bildirilen yaralı hayvanların tedavisine daha hızlı müdahale ediyoruz. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere Bursa’da sokak hayvanlarına, 17 ilçe belediyesi tarafından verilen hizmetin yarısı kadarı büyükşehir belediyemiz tarafından yapılmaktadır” dedi.

Başıboş ve sağlıksız hayvan, şehir hayatı için ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bunun da maalesef birçok örneğini haberlerde izliyoruz ve içimiz sızlıyor. Bizim şehrimizde bu tür kötü örnekler olmasın, vatandaşlarımız mutlu, sokak hayvanlarımız bakımlı ve sağlıklı olsun diye canla başla çalışıyoruz. Nilüfer’de Gümüştepe Mahallesi’nde 50 dönüm araziye kurduğumuz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, önemli bir görevi yerine getirecek. Bu yerleşkede röntgen odası, ameliyathane, dinlenme odası, eğitim sınıfı, kafesler, kedi hastahanesi yavrulu anne binası, hasta bakım binası, serbest yaşam alanı, karantina binası ve personellere ait birimler bulunmaktadır. Şu an 200 can dostumuzu misafir edecek kapasitemiz var” diye konuştu.

Sokakta gezerken vatandaşlardan ‘Ne olursunuz, barınak yapın ve hayvanları toplayın. Hayvanları o barınakta tutun’ söylemleriyle karşılaştığını ifade eden Başkan Aktaş, böyle bir yöntemin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını ve Bursa’da da olmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Kendilerinden böyle bir şey yapılmasının da beklenmemesini isteyen Başkan Aktaş, “Lakin Millet bahçesinde çocuklarımıza zarar veren köpekler vardı. Arkadaşlarımız üç köpeği tedavi amaçlı aldı. Sosyal medyada kıyametler koptu. Çok haksız bir şekilde eleştirilere maruz kaldık. Ekip arkadaşlarımızın ne kadar hassas davrandığını bilmenizi istiyorum. İnsanlarımız bizler için ne kadar kıymetliyse sokak hayvanları da bizim başımızın tacıdır. Aynı değerdedir, aynı kıymettedir. İkinci etap projemizi de ihale ederek çalışmalara başladık. Bunu da yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Burada ise yasaklı ırk bölümü, serbest yaşam alanı ve sahipsiz at barınağı ile birlikte kapasitemiz 450’ye yükselmiş olacak. Merkezi’mizde; haftanın 7 günü, 08.00-23.00 saatleri arası, 3 haybulans, 8 veteriner hekim, 4 veteriner teknikeri ve 26 işçi ile hizmet sağlanıyor. Türkiye’nin en modern sokak hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinden birini Bursa’mıza kazandırdığımız için mutluyuz. Yine can dostlarımız için ücretsiz evcil hayvan polikliniği ve evcil hayvan mezarlığı hizmetimiz de önümüzdeki dönem yapacaklarımız arasında yer alıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş ve protokol üyeleri, Hürriyet Ana Kucağı'ndan gelen minik misafirlerle birlikte açılış kurdelesi keserek tesisleri gezdi.

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