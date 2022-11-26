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Çamlık Parkı Emek’e yakıştı

GÜNDEM 26.11.2022, 11:20
Çamlık Parkı Emek’e yakıştı

Bursa’da '3 milyon metrekare yeni yeşil alan' hedefiyle kente büyük ölçekli parklar kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut parkları daha konforlu hale getirme çalışmalarına Emek Çamlık Parkı’nı da ekledi. Büyükşehir’in çalışmalarıyla 36 bin 800 metrekarelik park, daha güvenilir ve kullanılabilir hale getirilerek bölgeye nefes aldırdı.BURSA (İGFA) - Bursa’yı yeniden ‘yeşille’ anılan bir şehir haline getirmek amacıyla Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı, Nilüfer Göçmen Konutları Parkı, Kestel Mandıras Deresi, İznik ve Orhangazi kıyı bandı rekreasyonları gibi yeşil alanları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, yeşil yatırımlarını ara vermeden sürdürüyor. Gökdere ve Doğanbey Millet Bahçesi, Dağyenice, Demirtaş ve Orhaneli Karagöz Mesire Alanı ile Orhaneli Parkı çalışmaları devam ederken, mevcut parkları daha konforlu hale getirme çalışmalarına Emek Çamlık Parkı da eklendi. İki yıl önce Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Adnan Menderes Mahallesi’ndeki 36 bin 800 metrekarelik Emek Çamlık Parkı da daha sağlıklı ve konforlu hale getirildi. Park içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda revizyon ve uygulamalar yapan Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 350 metre yürüyüş yolunun revizyonu yanında, kafeterya alanı, 2 adet fitnes alanı, 3 adet çocuk oyun alanı, ahşap piknik masaları, ahşap çöp kovaları ve 1 adet döküm çeşme ile parkı daha kullanışlı hale getirdi.

Emek Çamlık Parkı’nı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iki sene önce bölgeden gelen yoğun talepler doğrultusunda Emek Çamlık Parkı’nda düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Güvenlik ve asayiş konularında takviyeler yaptıklarını belirten Başkan Aktaş, alandaki aydınlatmaların da arttırılacağını ifade etti. Çalışmaların ardından Emek Mahalle sakinlerinin güvenle ve huzurla parka gelerek vakit geçirebileceğini anlatan Başkan Aktaş, “Çamlık Parkı’nda BURFAŞ tesislerimiz de bulunuyor.

Halkımız buraya gelerek güzel vakit geçirebilir. Mahalle sakinlerimiz parkın korunması ve sahip çıkılması noktasında ilgili birimleri de ikaz etmelidir. Burada 36 bin 800 metrekarelik çam ağaçları arasında çok güzel bir alan var. Tam mahallelerimizin merkezinde bir değerdir. Yapacağımız takviyelerle beraber burayı daha kullanılır hale getirmiş olacağız. Yapana kadar biz, yaptıktan sonra mahalle sakinlerimiz sahip çıkmalı.

İl Emniyet Müdürümüzle konuyu paylaştık. Hiç kimse, burada ailelerimizi ve gelen sakinlerimizi rahatsız edecek bir hal üzerinde olmasın. Bu bir suçtur ve gerekli işlemler yapılacaktır. Parkımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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