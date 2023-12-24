Çamlıca Metrosu'nda hedef 2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunarak, çalışmalar ile ilgili brifing aldı ve açıklama gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023'ün Türkiye'nin dört bir tarafında adeta hizmet fırtınası estirdikleri bir yıl olduğunu, özellikle dünyanın ve Avrupanın göz bebeği İstanbulu gelişmiş ulaşım altyapısı ile modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını söyledi.
Bakan Uraloğlu, devam eden projelerin tamamlanmasıyla İstanbuldaki raylı sistem ağı uzunluğunun 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye çıkacağını, böylece raylı sistem ağının yüzde 50den fazlasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilmiş olacağını belirtti.
Bakan Uraloğlu, Altunizade-Bosna Bulvarı metro hattı inşa çalışmaları tamamlandığında Altunizade-Bosna Bulvarı arasının 8 dakika 40 saniyeye düşeceğini vurguladı.
2023 yılının Bakanlık açısından açısından büyük projeleri tamamlayıp Türkiyenin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdikleri ve çok önemli kentiçi raylı sistem projelerini hizmete açtıkları bir yıl olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu," 22 Ocak'ta İstanbul Havalimanı- Kağıthane Metro Hattını, 8 Nisan'da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattını, 12 Nisan'da Ankarada Atatürk Kültür Merkezi-Kızılay Metro Hattını, 30 Nisan'da ise Kayseri Anafartalar-Hızlı Tren Tramvay Hattını hizmete açtık. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde devam eden 102,1 kilometre uzunluğundaki 9 ayrı kentiçi raylı sistem hattı projesinde de çalışmalara devam ediyoruz" dedi.
İSTANBUL'DA 130,2 KM METRO HATTI HİZMETE GİRDİ
İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar istanbulda yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kmdir. Marmaray üzerinden hizmete açıldığı günden bu yana 1 milyarın üstünde seyahat gerçekleşti. 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açtığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosunda şimdiye kadar yaklaşık 9 Milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sağladık. Bu yıl 22 Ocakta açtığımız İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metrosu hattı ile bugüne kadar 3,5 milyonun üstünde yolcu seyahat etti. 8 Nisanda açtığımız şehir hastanesiyle bağlantılı olan Başakşehir- Çam Ve Sakura Hastanesi -Kayaşehir Metro Hattımızdan da açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 2 Milyon yolcu seyahat gerçekleştirdi" diye konuştu.
55,7 KM OLAN 5 METRI HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Bakan Uraloğlu, şu anda toplam uzunluğu 55,7 km olan 5 metro hattında İstanbul için çalıştıklarını da ifade ederek, "Bu hatlar; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, KazlıçeşmeSirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve şu an sizlerle bir araya geldiğimiz AltunizadeÇamlıca CamiiBosna Bulvarı Metro Hattıdır. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbuldaki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul raylı sistem ağının % 50den fazlasını bakanlığımız inşa etmiş olacak. Bu bizim için büyük bir gururdur ve biz İstanbulda kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
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