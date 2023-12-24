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Çamlıca Metrosu'nda hedef 2025

GÜNDEM 24.12.2023, 15:46
Çamlıca Metrosu'nda hedef 2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunarak, çalışmalar ile ilgili brifing aldı ve açıklama gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023'ün Türkiye'nin dört bir tarafında adeta hizmet fırtınası estirdikleri bir yıl olduğunu, özellikle dünyanın ve Avrupanın göz bebeği İstanbulu gelişmiş ulaşım altyapısı ile modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, devam eden projelerin tamamlanmasıyla İstanbuldaki raylı sistem ağı uzunluğunun 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye çıkacağını, böylece raylı sistem ağının yüzde 50den fazlasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilmiş olacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Altunizade-Bosna Bulvarı metro hattı inşa çalışmaları tamamlandığında Altunizade-Bosna Bulvarı arasının 8 dakika 40 saniyeye düşeceğini vurguladı.

2023 yılının Bakanlık açısından açısından büyük projeleri tamamlayıp Türkiyenin dört bir yanında hizmet fırtınası estirdikleri ve çok önemli kentiçi raylı sistem projelerini hizmete açtıkları bir yıl olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu," 22 Ocak'ta İstanbul Havalimanı- Kağıthane Metro Hattını, 8 Nisan'da Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattını, 12 Nisan'da Ankarada Atatürk Kültür Merkezi-Kızılay Metro Hattını, 30 Nisan'da ise Kayseri Anafartalar-Hızlı Tren Tramvay Hattını hizmete açtık. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kayseri ve Konya olmak üzere 5 ilde devam eden 102,1 kilometre uzunluğundaki 9 ayrı kentiçi raylı sistem hattı projesinde de çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA 130,2 KM METRO HATTI HİZMETE GİRDİ

İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını da kaydeden Bakan Uraloğlu, "Dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar istanbulda yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hatları toplamda 130,2 kmdir. Marmaray üzerinden hizmete açıldığı günden bu yana 1 milyarın üstünde seyahat gerçekleşti. 2 Ekim 2022 tarihinde hizmete açtığımız Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosunda şimdiye kadar yaklaşık 9 Milyon İstanbulluya konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım imkânı sağladık. Bu yıl 22 Ocakta açtığımız İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metrosu hattı ile bugüne kadar 3,5 milyonun üstünde yolcu seyahat etti. 8 Nisanda açtığımız şehir hastanesiyle bağlantılı olan Başakşehir- Çam Ve Sakura Hastanesi -Kayaşehir Metro Hattımızdan da açıldığı günden bugüne kadar yaklaşık 2 Milyon yolcu seyahat gerçekleştirdi" diye konuştu.

55,7 KM OLAN 5 METRI HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Uraloğlu, şu anda toplam uzunluğu 55,7 km olan 5 metro hattında İstanbul için çalıştıklarını da ifade ederek, "Bu hatlar; Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, KazlıçeşmeSirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve şu an sizlerle bir araya geldiğimiz AltunizadeÇamlıca CamiiBosna Bulvarı Metro Hattıdır. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbuldaki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükselecek. Böylece İstanbul raylı sistem ağının % 50den fazlasını bakanlığımız inşa etmiş olacak. Bu bizim için büyük bir gururdur ve biz İstanbulda kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

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