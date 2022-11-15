Camikebirlilerden Başkan Esat Öztürk'e ziyaret

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Camikebir Mahallesi muhtarı ve azalarını makamında kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kabulde Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Camikebir Muhtarı İbrahim Çıraklı ve azaları Belediye Başkanı Esat Öztürk'e Camikebir Mahallesi’ne yapılan çalışmalardan teşekkür ettiler.

Mahallesi adına konuşan Muhtar İbrahim Çıraklı; “Başkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Ne zaman bir ihtiyacımız olsa bizi geri çevirmedi. Gönlümüz nice nice yıllar sırt sırta birlikte çalışmak istiyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Desteklerinizin devamını bekliyoruz. Birliğimiz daim olsun inşallah.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Esat Öztürk; “ Mahalle Muhtarımıza ve azalarına teşekkür ediyorum. Büyüklerimiz “Marifet iltifata tabidir” demişler. Benim doğduğum mahalle Camikebir Mahallesi olduğu için oraya daha itinalı bakıyoruz. Sizler her zaman yanımızda oldunuz. İnsanlar bizi buraya hizmet için seçiyorlar. 8 yıldır bu güzel insanlara gayretle hizmet etmeye çalışıyoruz. Vaat ettiğimiz projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. İbrahim Muhtarımız ne zaman bir cenaze ya da düğün olsa sandalyesiyle masasıyla hemen yardıma koşuyor. Bizim de uzayan elimiz oluyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Camikebir Muhtarı İbrahim Çıraklı ve azaları Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e çiçek takdim ettiler.