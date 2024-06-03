Çalışanlarına koç hediye etti

28. Dönem CHP Edirne Milletvekili Aday Adayı ve tanınan iş adamlarından Namık Kemal Oğuz, siyasi ve yaptığı yardımlarla gönüllere girerken çalışma arkadaşlarına Kurban Bayramı vesileyle birer kurbanlık koç hediye etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Konu ile alakalı açıklama yapan Namık Kemal Oğuz; “Kurban Bayramı’nın önemi Müslümanlar için büyüktür. Kurban kesmenin de belirli şartları bulunmaktadır. Bir Müslüman’ın kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara vücûb şartları denilmektedir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu belirtenlere göre ise bunlar sünnet olmasının şartlarıdır. Bir insanın kurban kesmekle yükümlü sayılabilmesi için dört şart bulunmaktadır; Müslüman olmak, akıllı ve bulûğa ermiş olmak, seferi olmamak, belirli bir maddi güce sahip olmaktır.

Kurban Bayramı’nın Önemi büyüktür ve çok faydası bulunmaktadır. Kurban, insanı cimrilik ve mal sevgisinden kurtarır. Toplumdaki yardımlaşma, kardeşlik, paylaşma ve garibanı sevindirme duygularını geliştirir. İnsanları muhabbet ve merhametle birbirine bağlar. Allah’ın nimetlerinden bütün kullarının istifade etmesini sağlar. Toplum halinde yerine getirilen ferdî ve ictimai ibadetlerle Allah rızasını kazanmaya ve Allah’a yaklaşmaya vesile olmaktadır. Kurban kesmek için maddi durumu olup ama kesme imkanı olmayanlar kurban bağışı yaparak ibadetlerini yerine getirmiş olurlar”

ÖZMODERN MAKİNA

Öz Modern Makine olarak yıllardır ticaretle uğraşıyoruz. 1976 yılında ülkemizde ayçiçek yağının kaynağı olan Trakya'da çeşitli yağ fabrikalarında teknik müdürlük yapmış olan Namık Kemal Oğuz , daha sonra deneyimlerini katarak, işini kurup bitkisel yağ fabrikalarına makine ekipman üretimine başlamıştır. Bu sektörde kısa zamanda önemli işlere imza atmış olan Namık Kemal Oğuz 2011 yılında Modern Makine ve Mühendislik Hizmetleri Firmasını kurmuştur. Firma kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmuş , çağın gerektirdiği teknoloji ve mühendislik hizmetleri doğrultusunda inovatif sürecine hızla devam etmektedir. Çeşitli yağlı tohumların işlenmesi için gerekli makine ekipman imalatı , proses uygulamaları ve montajını yapan firmamız ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde modern tesisler kurmuştur ve kurmaya devam etmektedir.