Çalıntı motosiklette uyuşturucu ile yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde huzur ve güvenliği sağamak adına çalışmaları sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurdukları plakasız motosikletin çalıntı olduğunu tespit ederken, motosikletteki iki şüpheliden biri uyuşturucu madde ile yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri plakasız motosikleti durdurdu.

Motosiklette bulunan U.E. ve F.D. isimli şahısların yapılan kaba üst yoklamasında F.D. isimli şahıstan reçetesiz 7 adet tablet halinde 99 adet Galara ve 4 adet tablet halinde 56 adet marka Gerica uyuşturucu hap ele geçirildi.

Motosikletin Tekirdağ ilinden çalınmış olduğu tespit edilirken, şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı.