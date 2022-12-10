Çalıkuşu Semt Merkezi tamamlanıyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Çalıkuşu, Bahar, Cennetoğlu ve General Asım Gündüz mahallelerine hizmet verecek Çalıkuşu Semt Merkezi tamamlanma aşamasına geldi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, inşaatı hızla devam eden merkezdeki çalışmaları yerinde denetleyerek, yüklenici firma yöneticilerinden ayrıntılı bilgi aldı.

İnşaatta çalışan işçilere kolaylıklar da dileyen Başkan Selvitopu, bölgedeki vatandaşların Çalıkuşu Semt Merkezi'ni dört gözle beklediklerini vurguladı. Göreve geldiğinde 4 olan semt merkezi sayısını 17'ye çıkardıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, “Özellikle sosyal ve ekonomik koşullar nedeniyle evlerinden çıkamayan kadınlarımız bu merkezleri yoğun olarak kullanıyorlar. Karabağlar Belediyesi olarak bu noktayı çok önemsiyoruz. Semt merkezlerimiz aracılığıyla onları da yaşamın içine katmaya çalışıyoruz. Düzenlenen kurslardan, eğitimlerden yararlanan kadınlarımız dünyaya başka bir açıdan bakıyorlar” dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin semt merkezlerini tüm mahallelere yaymak için çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, “4 mahallemize hizmet edecek Çalıkuşu Semt Merkezi'ni önümüzdeki aylarda vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” diye konuştu.

Çalıkuşu Semt Merkezi, 750 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak. 2 katlı merkezin bodrum bölümünde çok amaçlı salon, zemin katında idari birimler ve kurs salonu, 1. katında 3 derslik, en üst katında da seminer salonu, 1 derslik ve teras bölümü yer alacak.

Bina inşaatı biter bitmez, semt merkezinin inşa edildiği park alanı da elden geçirilecek. Yeşil doku güçlendirilecek, çocuklar için modern oyun alanları yapılacak.