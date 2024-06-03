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Çalık: Öldürmek için değil yaşatmak için sahipleneceğiz

Beylikdüzü Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti Başkan Çalık, meclis konuşmasında geçtiğimiz günlerde İsrail’in Refah’taki çadır kente düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı Sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yasa tasarısı konusuna da değinen Başkan Çalık, “Sokak hayvanlarının uyutulması konusunun sakinlikle, daha doğru yöntemlerle çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyorum Bizler öldürmek için değil, yaşatmak için sahipleneceğiz Sokaktaki can dostlarımızı koruma altına alacağımız yeni bir merkezi inşa ediyoruz” diye konuştu

GÜNDEM 03.06.2024, 16:57
Çalık: Öldürmek için değil yaşatmak için sahipleneceğiz

Beylikdüzü Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık başkanlığında gerçekleşti. Başkan Çalık, meclis konuşmasında geçtiğimiz günlerde İsrail’in Refah’taki çadır kente düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı. Sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yasa tasarısı konusuna da değinen Başkan Çalık, “Sokak hayvanlarının uyutulması konusunun sakinlikle, daha doğru yöntemlerle çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. Bizler öldürmek için değil, yaşatmak için sahipleneceğiz. Sokaktaki can dostlarımızı koruma altına alacağımız yeni bir merkezi inşa ediyoruz” diye konuştu.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmasına mayıs ayında şehit olan polis ve askerleri rahmet ve minnetle anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, mayıs ayındaki önemli gün ve haftalara da değindi. Konuşmasında ayrıca İsrail tarafından Refah’ta bulunan çadır kente düzenlenen, 45 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınayan Başkan Çalık, “İsrail’in düzenlediği saldırıda ölen çocukları tüm dünya gördü. Dünya kamuoyu üç maymunu oynamaya devam ediyor. Biz nerede bir mazlum varsa yanında olacağız. Nerede bir zalim varsa karşısında duracağız. Bu çocukların suçu ve günahı neydi? Kamuoyunun bu konuyu daha net görmesi adına bu insanlık dışı alçak saldırıyı Beylikdüzü Belediye Meclisi’nden kınıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yurtta barış, dünyada barış sözü bizim yol haritamız olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

“Can dostlarımız için yeni bir merkezi inşa ediyoruz

Konuşmasının devamında sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan yasa tasarısı konusuna da değinen Başkan Çalık, hiçbir canlının ne sebep olursa olsun uyutulmasından yana tavır almadıklarını belirterek, “Maalesef bu konuda da ikiye bölünmüş durumdayız. Sokak hayvanlarının uyutulması konusunun sakinlikle, daha doğru yöntemlerle çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. Hayvanlara karşı olan hassasiyetimi herkes biliyor. Bizler öldürmek için değil, yaşatmak için sahipleneceğiz. Sokaktaki can dostlarımızı koruma altına alacağımız yeni bir merkezi de inşa ediyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olayım. Benim de iki tane köpeğim var. Biz Yaşam Vadisi’nin bir kolunda yaklaşık yirmi beş, otuz dönümlük bir alanda sokak canlılarımızın doğal ortamlarda olacağı, huzurla yeşil alanlarını kullanabileceği bir ortamı inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

 

“Beylikdüzü huzurun başkenti olmaya devam edecek”

Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi ile Türkiye’de yarışma ile yapılmış ilk cemevi olan Fatma Ana Cemevi’nin, İBB Meclisi’ndeki CHP grubunun çoğunluk oyları ile imar planlarına “ibadethane alanı (cem evi)” olarak işlendiğini dile getiren Başkan Çalık, “Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi’nin bulunduğu parsel kapalı ve açık spor tesis fonksiyonundaydı. Biz bu alanı ibadethane alanı, cemevi olarak planlara işledik. Kavaklı Mahallesi’nde bulunan Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nin bulunduğu parsel, sosyal ve kültürel tesis alanı olan imar fonksiyonunu da aynı şekilde ibadethane alanı, yani cemevi olarak planlarımıza işledik. Emeği geçen başta imar komisyonunda o mücadeleyi veren CHP Grup Başkan Vekilimiz Erkan Erdoğan beye ve onun nezdinde bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Beylikdüzü tüm inançların özgürce yaşandığı bir kent olmaya, huzurun başkenti olmaya devam edecek” diye konuştu.

 

İkinci oturum 07 Haziran Cuma günü

Beylikdüzü’nde yaptıkları her işi Beylikdüzü Aklı ile yaptıklarını da vurgulayan Başkan Çalık, “Ben yaptığı her işe bir anlam yükleyen, her işin bir felsefesi olması gerektiğine inanan bir yerel yöneticiyim. 7 den 77’ye her bireyimizin aklına ihtiyaç duyduğumuzu her yerde söyledik. Ne mutlu ki ortak akılla çalıştık. Bugüne nefes yarına umut olan 252 proje yaptık. Sahici, hayata ve insana dokunan projeler yaptık. Kadınların, çocukların, gençlerin, yoksulların hayatına dokunacak işleri hayata geçirdik. Bu beş yılda da Yarının Öncüsü olacak işlere imza atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. CHP, AK Parti ve MHP grup başkan vekillerinin de gündem dışı söz aldığı meclis toplantısının ikinci oturumunun 07 Haziran Cuma günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi.

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