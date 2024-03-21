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Çalı Yolu’nun 2. etabı hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yapımı tamamlanan ‘Çalı Kavşağı-Hasanağa Bağlantı Yolu’ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımıyla törenle hizmete açıldı

GÜNDEM 21.03.2024, 13:17
Çalı Yolu’nun 2. etabı hizmete açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yapımı tamamlanan ‘Çalı Kavşağı-Hasanağa Bağlantı Yolu’ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun katılımıyla törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da köprü ve kavşaklar, yeni yollar ve yol genişletme çalışmalarıyla ulaşıma köklü çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, yetersiz kalan mevcut yolları da daha sağlıklı hale getiriyor. Yolları, akıllı çözümleri ve toplu taşımasıyla ulaşan bir şehir inşa etmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yeni bir projeye daha imza attı. Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolu olarak bilinen Çalı Yolu’ndaki 2 km’lik ilk etap çalışmaları 2023’ün Ocak ayında hayata geçirilmişti. 2. etap çalışmaları kapsamında ise yolun 3,3 km’lik kısmı gidiş-geliş 3’er şerit olmak üzere tamamlandı.  Standardının düşük ve özellikle ağır taşıt trafiğinin çok olması nedeniyle yoldaki kaza riskinin oldukça yüksek olduğu mevcut yol, yeni projedeki şerit ilaveleri sayesinde vatandaşlara daha güvenli ve daha konforlu bir yolculuk imkanı sağlayacak.

Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolu olarak bilinen Çalı Yolu’nda düzenlenen açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan,  Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Furkan Alpaslan ve AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak katıldı.

“ULAŞIMI SORUN OLMAKTAN ÇIKARIYORUZ”

Törende açılış konuşması gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hızlı büyüyen nüfusu ve gelişen sanayisiyle beraber ulaşımın özellikle şehirde ön plana çıkan en önemli konu olduğunu vurgulayarak “Ulaşımla alakalı şehir insanımızın radikal işler ve kesin çözümler ortaya koyulması noktasında beklentileri var. Ulaşımı sorun olmaktan çıkarma hedefiyle hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla bu beklenti son yıllarda ciddi bir şekilde kırılmaya başladı. Onların eserlerinden biri de Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolu olarak bilinen Çalı Yolu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından 2 km’lik ilk etabını geçen yıl tamamladığımız Çalı Yolu’nun 3.3 km’lik ikinci etap çalışmalarını ise 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Gidiş - geliş 2'şer şeritli olan Çalı Yolu’nu şerit ilaveleriyle 3'er şeritli bölünmüş yol standardına yükselttik. Buradaki çalışmalarımızı tamamen bitirdiğimizde çok daha fazla ulaşım kolaylığını ve konforu vatandaşlarımıza sağlamış olacağız. Kentin batı aksındaki trafik yükünü hafifletecek ve halkımızın güvenle yolculuk yapabileceği Çalı Yolu, Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

“BURSA’YI DEMİR AĞLARLA ÖRÜYORUZ”

Verdiği destek ve katkıları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na teşekkür eden Başkan Aktaş “Bursa’da önemli yollarla alakalı alternatifleri ortaya çıkarıp, Bursa’nın tıkanan damarlarını açmış olacağız. Sayın Bakanım, sizlere kıymetli hemşerilerimizin huzurunda çok teşekkür ederim. Türkiye’nin 81 tane ili 921 tane ilçesi var ve hepsinde önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Deprem demediniz, pandemi süreci demediniz desteklerinizi katkılarınızı devam ettirdiniz. Bursa’nın özellikle ulaşımla alakalı daha çok yatırımlara bu manada ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin dört bir tarafı karayolları ağıyla, raylı sistemlerle ve özellikle hızlı trenlerle örüldü. Bursa’da da yüksek hızlı tren hattı çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2025 sonunda Bursa’ya kavuşturduğumuzda Bursa’ya değer ve katma değer sağlayacağımıza inanıyorum. Verdiğiniz destek ve katkıları için teşekkür ederim” dedi.

“BURSA GELİŞİYOR, İHTİYAÇLARI DA DEĞİŞİYOR”

Bursa’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek söze başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, “Bursa’nın birçok ulaşım problemini biz çözdük, otoyoluyla, devlet yoluyla Bursa’yı bağlamadığımız bölünmüş yol kalmadı. Aynı zamanda yüksek hızlı tren hattımızdaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki senenin sonu bir sonraki senenin başında bitirmeyi hedefliyoruz.  Bursa’mız için hizmet edeceğiz. Bursa’daki hızlı tren projemizi bitirdiğimizde Bursalı vatandaşlarımız sadece 2 saat 15 dakikada hem Ankara’ya hem İstanbul’a gidebilecek. Bursa’mız daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir şehir haline gelecek. Şimdiye kadar bu projelerimizin hayata geçirilmesinde bizimle işbirliği yapan Bursa Valiliğimize, Bursa Büyükşehir Belediyemize ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bursa’da biz ulaşım problemlerini genel anlamda çözdük diyoruz ama bir taraftan da Bursa gelişiyor, ihtiyaçları da değişiyor. Onun için Bursa’nın yeni oluşan ihtiyaçlarını da bizim bu anlamda çözmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Şuan bulunduğumuz Çalı-Kayapa-Hasanağa yolunun ikinci etabı, birinci etabını tamamlayarak trafiğe açmıştık. İkinci etabını da bitirdik. Burada Büyükşehir Belediyesi ile bizim yapacağımız işbirliği, yol arkadaşlığı çok kıymetli. En güzel örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz, burada Büyükşehir belediyesi ile beraber yaptığımız işbirliği ile Çalı-Kayapa-Hasanağa yolunu açtık. Gerçekten çok yüksek bir trafik hacmine sahip olan yolumuz Bursa’mıza güzel hizmetler edecektir, Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi özellikle kamulaştırma problemini, imar problemini hallettiği ölçüde şehrin ulaşımına ve alt yapısına bakanlık olarak katkı sağladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu kapsamda Bursa için üzerine düşeni yapacaklarını ve Kuzey Çevre otoyolunu da mutlaka hayata getireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından gerçekleşen kurdele kesimiyle Çalı-Kayapa-Hasanağa yolunun 2. etabı hizmete açıldı.

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