ÇAK-TİM eğitimleri sürdürüyor

Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM), Mahalle Gönüllüleri Arama Kurtarma (MAK) ile birlikte Ballıkayalar’da eğitim kampı gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi’nin arama kurtarma ekibi, eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında, afet bölgesinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ve birçok canın kurtarılmasına vesile olan ÇAK -TİM, olası afetlere karşı donanımını arttırmaya devam ediyor.

ÇAK-TİM Ekip Lideri Hüseyin Narman, ekip üyeleri, MAG gönüllüleriyle birlikte yaklaşık 100 kişilik ekiple, Gebze Ballıkayalar’da birçok konuda eğitim aldı. ÇAK-TİM ekibinin gerçekleştirdiği ve oldukça verimli geçen eğitimlerde, gönüllüler olası afetlere karşı bilgilendi.

BİRÇOK KONUDA UYGULAMALI EĞİTİM

1 gece 2 gün süren eğitim kampı kapsamında ÇAK-TİM ekipleri; selde köprü geçişi, selde sedye taşıma, yüksek açılı iniş, ipler ve düğümler, arama kurtarma malzemeleri tanıtımı, telsiz kullanımı ve daha birçok konuda eğitim aldılar. ÇAK-TİM Ekip Lideri Narman, eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini ve ÇAK TİM olarak her türlü zorlu göreve hazır olduklarını vurguladı.