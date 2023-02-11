ÇAK-TİM Adıyaman’da Meltem Ünsal’ı sağ kurtardı

Kocaeli Çayırova Belediyesi arama kurtarma timi, depremin 114. saatinde Adıyaman’da Meltem Ünsal’ı enkaz altından sağ kurtardı.KOCAELİ (İGFA) - Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 10 ili derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin 5.gününde Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma timi mucize bir kurtuluşla Meltem Ünsal’ı enkazdan çıkardı.

Çayırova Belediyesi ekibi, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından gelen sesi fark etmesi üzerine takviye ekiple çalışmaları yoğunlaştırdı. Çayırova Belediyesi arama kurtarma timi, AFAD , UMKE ve Makedon kurtarma ekibi işbirliği ile yoğun uğraşlar sonrası enkazdan çıkarılan Meltem Ünsal depremden 114 saat sonra hayata tutundu. Daha önce enkazdan 4 kişiyi sağ çıkartan Çayırova Belediyesi arama kurtarma timi, depremin 114. saatinde gelen mucize kurtuluşla 5. kişiyi sağ kurtarmış oldu.