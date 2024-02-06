Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırganların bağlantıları ortaya çıkıyor

İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunan 2 saldırgan polis ekipleri tarafından olay yerinde etkisiz hale getirildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Olayda 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerinde etkisiz hale getirilen Terör örgütü üyelerinden Pınar Birkoç’un edinilen bilgiye göre Düzce’de uzun bir süre cezaevinde yattığı ve Düzce’de bağlantılı olduğu kişilere yönelik operasyonların başlatıldığı öğrenildi.

Düzce bağlantısı bulunan Terör örgütü üyesi Pınar Birkoç’un aslen Ağrılı olduğu uzun süre önce Düzce’ye yerleştiği edinilen bilgiler arasında.