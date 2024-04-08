'ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiaları dezenformasyon!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili “AK Parti’de ByLock kullananlar ifşa oldu” iddiasını yalanladı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kurulduğu günden bu yana asılsız iddiaların gerçeğini paylaşmak için çalışma sürdürürken, yapılan son paylaşımda, terör örgütü FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, “AK Parti’de ByLock kullananlar ifşa oldu” iddiasının doğru olmadığını aktardı.

DMM'den yapılan paylaşımda, "Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ’yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.