Son Dakika

Büyükşehir’in Kayseri Kariyer Konferansları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında personele Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü (İŞKUR) Ayşe Ak tarafından ‘İşverenlere Yönelik Faaliyetler’ konulu sunum gerçekleştirildi

GÜNDEM 01.06.2024, 10:00
Büyükşehir’in Kayseri Kariyer Konferansları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kayseri Kariyer Konferansları projesi kapsamında personele Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü (İŞKUR) Ayşe Ak tarafından ‘İşverenlere Yönelik Faaliyetler’ konulu sunum gerçekleştirildi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentte üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla, işveren ve iş arayanı buluşturan, üniversite öğrencileri ve mezunlara staj ve iş imkânı sağlayan önemli bir projesi olan Kayseri Kariyer Merkezi, proje kapsamında birçok çalışma düzenliyor. 

Kayseri Kariyer Konferansları projesi çerçevesinde, personele ‘İşverenlere Yönelik Faaliyetler’ konulu sunum gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen konferansa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü (İŞKUR) Ayşe Ak, müdürler ve Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR FUAR YAPMANIN GURURUNU HEP BERABER YAŞADIK”

Kayseri Kariyer Merkezi olarak eğitim çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, şunları söyledi:

“Biz Kayseri Kariyer Merkezi adı altında işverenle iş arayanları buluşturma noktasıyız. İddialı olacak ama Türkiye’de tek ücretsiz hizmet veren ve en kapsamlı kariyer merkezi olmaktan da gurur duyduğumuzu ifade etmek isterim. Çok yakın zamanda Kayseri Valimiz ve Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımızın himayelerinde bir istihdam fuarı gerçekleştirdik. Burada İŞKUR Müdürümüzün de gerçekten ciddi katkıları oldu. Türkiye’ye örnek bir fuar yapmanın orda gururunu da hep beraber yaşadık. Hakikaten Kayseri, Türkiye’ye örnek olan çalışmaları artarda yapıyor.”

“KAYSERİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN ÇALIŞMALARI ARDI ARDINA YAPIYOR”

Öztürk, Kayseri’nin Türkiye’ye örnek olan çalışmaları ardı ardına yaptığına dikkat çekerek, “Dolayısıyla burada binlerce insanı o fuarda buluşturduk ve iş arayanla işverenin diyaloğunu sağladık. Binlerce insanın iş bulmasına vesile olduk. Aynı zamanda firmaların aradıkları nitelikli personelleri bulmalarına vesile olduk. İstihdama katkı sağladık. Emeği geçen başta Sayın Valimiz, Sayın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, İŞKUR, Organize Sanayi ve bizlere destek olan bütün partner kuruluşlara da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantının verimli geçmesini ve hayırlara vesile olmasını temenni eden Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk, “Daha nice buna benzer güzel işlerde birlikte olmak dileğiyle. Kariyer Merkezimizde emeği geçen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, daire başkanımıza, müdürlerimize, personel arkadaşlarımıza ve bize inanarak, özel istihdam bürosunun yürütülmesinde de her an yanımızda olan İŞKUR Müdürlüğümüze ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü (İŞKUR) Ayşe Ak ise ‘İşverenlere Yönelik Faaliyetler’ konulu personele sunum gerçekleştirdi. Ak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde huzurlarınızdayım. Ortam güzel,  ev sahiplerimiz güler yüzlü, sizlerin güzel bir enerjisi var. Samimi ortamda karşılıklı konuşma ile programımızı gerçekleştiririz” dedi.

“HİÇBİR BELEDİYE ÜCRETSİZ YAPMAZ”

Müdür Ak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine istihdam fuarı için teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Yakın zamanda yaptığımız istihdam fuarı için gerçekten Memduh Büyükkılıç başkanımız ile Serdar başkanımız o kadar katkı sağladınız ki, Kayseri uyum içerisinde çalışan bir şehir. Sayın Valimizin başkanlığında hepimiz uyum içerisinde çalışıyoruz, güzel bir fuar gerçekleştirdik. Hiçbir belediye ücretsiz yapmaz ama siz gelen vatandaşlara yemek desteği bile sağladınız, tramvaylar ücretsizdi, Kayseri’nin her noktasından otobüsler kaldırıldı, teşekkür ediyorum.”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21