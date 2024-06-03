Son Dakika

Büyükşehir’den Sakin Kent’te Çevre Şenliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Akyaka’da Çevre Günü Şenliği düzenledi

GÜNDEM 03.06.2024, 17:39
Büyükşehir’den Sakin Kent’te Çevre Şenliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Akyaka’da Çevre Günü Şenliği düzenledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın “Sakin Kent” unvanlı Akyaka Mahallesi hafta sonunda 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Çevre Günü Şenliği” ismiyle düzenlediği etkinlikte Popüler Müzik orkestrası sahne alırken çocuklar için atölyeler, yetişkinler için de yarışmalar düzenlendi. Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz Muğla’nın çok özel bir coğrafyaya sahip olduğunu, bu güzellikleri korumak için sivil toplum kuruluşları ve tüm duyarlı vatandaşlarımıza birlikte mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

“Gökova Körfezi ve Muğla’daki talana dur demek için mücadelemiz sürecek.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde düzenlediği Dünya Çevre Günü Şenliği’ne katılan Candan Süsoy etkinlikte doğal ürünlerini sergilemek için bulunduklarını söyledi ve Dünya Çevre Günü’nün çok önemli bir gün olduğunu belirtti. Candan Süsoy; “Bugün sadece çevre için değil ekoloji konusunda da ne kadar duyarlı olmamızı anlamamız için önemli bir gün. Çünkü Muğlamız ne yazık ki Türkiye’nin en çok doğa talanına sahne olan bölgelerinden biri. Bizlerde özellikle çevre ve ekoloji konusunda burada yaşayanlar olarak duyarlı olmak zorundayız. Bu konuda çeşitli sivil toplum örgütleri ile mücadelemiz var. Bunlardan biri Muğla Çevre Platformu. Ben MUÇEP Gökova sözcüsüyüm. Özellikle Gökova Körfezi’ndeki ve Muğla’daki talana dur demek için mücadelemiz sürecek. ”diye konuştu.

“ÇOCUKLARLA EĞLENCELİ AKTİVİTELER YAPARAK ONLARDA ÇEVRE BİLİNCİNİ OLUŞTURUYORUZ”

Akyaka’daki etkinlikte konuşan SOGEM Gönüllüsü Burçin Terzioğlu’da çevrenin kendilerine emanet olduğunu bunun bilincinde olarak çevreye sahip çıkmaları gerektiğini belirtti. Burçin Terzioğlu; “Bugün SOGEM ile bu etkinlikteyiz. Çevre koruma haftasında farkındalık yaratmak için çok önemli bir etkinlik. Özellikle çocuklara yönelik etkinlikler yapıyor, onlar eğlenirken çevre bilincini oluşturmaya çalışıyoruz. Çevre bizlere emanet, bunun bilinciyle hareket etmeli, çevremizi korumalıyız.” dedi.

“GÜZEL BİR GELECEK HEPİMİZİN HAKKI”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat öğrencisi Ulaş Çiçek Akyaka’daki etkinlikte küresel ısınmanın çok arttığı bu dönemde çevre konusunda daha bilinçli olunması gerektiğini, güzel bir geleceğin herkesin hakkı olduğunu belirtti. Ulaş Çiçek; “İktisat son sınıf öğrencisiyim ve SOGEM gönüllüsüyüm. Bugün çevreye katkı sunmak, çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek için geldik. Çevre için çok daha bilinçli olmamız lazım. Özellikle küresel ısınmanın ve diğer yan etkilerinin arttığı bu dönemde önce yerel sonra global çapta insanlara ne kazandırabiliriz. Güzel bir gelecek hepimizin hakkı.” şeklinde konuştu.

“MUĞLAMIZIN TAŞINA, TOPAĞINA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZ VE  TÜM DUYARLI VATANDAŞLARIMIZLA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz’da Çevre Günü Şenliği’nde Muğla’nın Türkiye’nin göz bebeği şehirlerinden biri olduğunu, bu özel şehri korumak için sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımızla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Tayfun Yılmaz; “Muğla 1480 km kıyı şeridi, yüzde 68 orman varlığı ve beraberindeki zengin kültürel mirasıyla ülkemizin göz bebeği şehirlerinden biri. Biz bu bilinç ve hassasiyetle kentimizin korunması, gelecek nesillere aktarılmasına yönelik ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir önceki dönemde olduğu gibi bundan sonra da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir olarak geçmişten bu yana çevre ve imar konularında devam eden 220 davamız var. Muğlamızın taşına, toprağına, ormanlarına zarar verecek kararların hukuk yolu ile takipçisiyiz. Bundan sonra da sivil toplum kuruluşları, duyarlı vatandaşlarımızla toprağımıza, ağaçlarımıza şahsi ve kurumsal olarak menfaatleri doğrultusunda zarar vermek isteyen odaklarla hep birlikte mücadele vereceğiz. Etkinliğimize katılan, destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyor, Çevre Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21