Büyükşehir’den Adana’ya hizmet yağmuru

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen çok sayıda önemli hizmetin açılış, temel atma ve lansman töreni, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla, Otogar Kavşağı’nda yapıldı.ADANA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Başdanışmanları Erdoğan Toprak ve Tuncay Özkan, CHP PM Üyesi Ednan Arslan, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekilleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Millet İttifakı’na mensup il ve ilçe belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, siyasiler, konuklar ve Adanalıların katıldığı törende büyük coşku yaşandı. Yediden yetmişe on binlerce Adanalı, miting havasında geçen törene katıldı, renkli enstantaneler oluşturdu.

ÇOK ÖNEMLİ HİZMETLER

300 metrelik Otogar Altgeçidi’nin 90 gün dolmadan, Adana için rekor sürede hizmete girmesi, Kent Meydanı Öğrenci Yurdu’nun açılışı, 2 gündüz bakımevinin açılışı, mahalleevi açılışı, 2 kurs merkezinin açılışı, 15 bin tonluk su deposunun yapımı, Ceyhan İçme Suyu Hattı, gündüz bakımevi temelinin atılması, kadın sığınmaevinin temelinin atılması, 81 otobüs alımı, 153 iş makinesi alımı ve 5 bin halk kart dağıtımı gibi Adana için çok önemli hizmetler nedeniyle gerçekleştirilen törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer konuklara ve törene katılan Adanalılara teşekkür etti.

ZEYDAN KARALAR MALİ TABLOYU TERSİNE ÇEVİRDİ

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni devraldıklarında mali açıdan çökmüş, borcu, gelirinden 4 kat fazla, yılda 600 milyon lira açık veren bir enkazla karşılaştıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar, aradan geçen sürede mali disiplin ve doğru yönetim anlayışıyla tabloyu nasıl tersine çevirdiklerini anlattı. Bunun yanı sıra iş insanlarıyla birebir yaptığı görüşmeler sonucu Adana’nın vergi gelirini artırdıklarını ve belediyeye ayda 55 milyon lira ek gelir sağladıklarını açıkladı. Millet İttifakı belediyelerinin nasıl yönetim gösterdiğini ve halka nasıl hizmet ettiğini bütün Türkiye’ye kanıtladıklarını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, geride kalan yaklaşık 3 buçuk yıllık sürede çok önemli hizmetlere imza atıldığını ifade etti.

MİLLET İTTİFAKI'NDA TÜRKİYE BÜTÇESİ DE DÜZELECEK

Büyük miktarlarda para harcanan işleri borçlanmadan yapabilecek mali yapı oluşturduklarını, her geçen gün daha iyi hale geldiklerini bildiren Başkan Zeydan Karalar, “Parayı milletimiz için kullanıyoruz. Bu yönetim biçimi Millet İttifakı iktidarında bütün şehirlere yayılacak. Biz 3 buçuk yılda borcu gelirinden 4 kat fazla olan belediyeyi, geliri borcundan fazla hale getirdik. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde ve inşallah Cumhurbaşkanlığında Türkiye bütçesi de düzelecek” dedi.

HALKA HİZMETİN ÖNÜNDE ENGEL TANIMAYIZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal belediyecilik anlayışına verdiği öneme uygun belediyecilik gerçekleştirmeye dikkat ettiklerine vurgu yapan Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle noktaladı, “Bizim aşkımız ülke aşkıdır, bizim aşkımız millet aşkıdır, bizim aşkımız Adana aşkıdır. Aşk engel tanımaz, size hizmet etmek için hiçbir engel tanımayız.” Konuşmaların ardından Kent Meydanı Yüksek Öğrenim Yurdu, Sarıçam Gündüz Bakımevi ve 100. Yıl Gündüz Bakımevi’nin açılışlarına canlı bağlantı yapıldı, kurdele kesildi, temeli atılan hizmetler için de butona basıldı.