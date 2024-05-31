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Büyükşehir’den 6 Milyon 270 bin TL’lik arılı kovan dağıtım töreni

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 milyon 270 bin TL’lik Hobim Arıcılık Projesi’nde Arılı Kovan Dağıtım Töreni’ni gerçekleştiriyor Vatandaşlardan yoğun ilgi gören proje kapsamında 31 Mayıs Cuma günü 990 hak sahibine arılı kovanları teslim edilecek

GÜNDEM 31.05.2024, 12:30
Büyükşehir’den 6 Milyon 270 bin TL’lik arılı kovan dağıtım töreni

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 6 milyon 270 bin TL’lik Hobim Arıcılık Projesi’nde Arılı Kovan Dağıtım Töreni’ni gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören proje kapsamında 31 Mayıs Cuma günü 990 hak sahibine arılı kovanları teslim edilecek.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Tarım ve hayvancılık alanında Kayserili üreticinin kentteki en güçlü destekçisi olan Başkan. Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte zenginleştirilmiş bitki çeşitliliği ile arıcılığın ve yenilikçi arı ürünlerinin yaygınlaştırılması, KAYMEK ihtisas kurs merkezlerinde alınan bilgilerin teoriye dökülmesi ve vatandaşların ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla Hobim Arıcılık Projesi’ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında başvurular ve kura aşamalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Tarım Hizmetler Daire Başkanlığı, projede son aşama olan arılı kovan dağıtımına hazırlanıyor.

Tarım Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri,  6 milyon 270 bin TL’lik Hobim Arıcılık Projesi’nde Arılı Kovan Dağıtım Töreni’ni 31 Mayıs Cuma günü saat 03.30’da gerçekleştirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 500 kişilik hak sahibi listesinin belirleneceği kurada ‘çiftçi ve üreticinin dostu Büyükşehir’e yakışır bir müjdeyle, “984 kişi belgelerini tamamlamış, kuraya katılmayı hak etmiş, tamamına arılı kovan verelim. Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek kuraya katılan tüm başvuru sahiplerine arılı kovan desteği verilmesi talimatı arıcıları sevindirmişti.

Başkan Büyükkılıç’ın bu müjdesi ve talimatı doğrultusunda çalışmalarını kısa sürede tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, heyecanla beklenen Hobim Arıcılık Projesi Arılı Kovan Dağıtım Töreni’nde başvuru sahiplerine her bir arıcıya 2 adet arılı kovan teslim edilecek şekilde dağıtımı gerçekleştirecek. 

Hobim Arıcılık projesi kapsamında toplam 6 milyon 270 bin TL maliyet ile 990 kişiye toplam 1980 adet kovan desteği verilmiş olacak.

Büyükşehir’den Arıcılığa Toplam 8 milyon 960 bin TL’lik Destek

Geçtiğimiz yıllarda da arıcılık alanında üreticilere destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 430 bin TL değerinde 420 adet arı kolonisi, 2023 yılında 2 milyon 260 bin TL değerinde 800 adet arılı kovan dağıtırken 2024 yılında ise Hobim Arıcılık Projesi kapsamında 1980 adet arılı kovan ile 6 milyon 270 bin TL’lik destek sağlamış olacak. Büyükşehir, toplam 3 bin 200 adet arılı kovan alırken güncel rakamlarla toplam 8 milyon 960 bin TL’lik yatırıma imza attı.

Proje ile bölgede arıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi neticesinde arıcılığın ekolojik dengeye sağlayacağı fayda doğrultusunda çevreci bir tutum izlenmesi ve tozlaşmaya katkısından dolayı bitkisel üretimde de olumlu artışlar meydana gelmesinin yanı sıra Büyükşehir’in hibe destekleri ile arı üreticiliği yapma konusunda isteklileri arıcılığa teşvik etmeyi hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor.

Hobim Arıcılık Projesi Kapsamında Dağıtılacak Arılı Kovanları Teslim Alacak Arıcılara Uyarılar

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından proje kapsamında dağıtılacak arılı kovanların nakli ve sonrasında arıcıların dikkat etmesi gereken püf noktalarla ilgili arılar için çevreye zarar vermeyecek şekilde yönetmeliğe uygun yerleşim yerleri dışında arılık seçilmesi, arı sokmalarına karşı alerji olup olmadığının bilinmesi, bilinmiyorsa alerjiye karşı ilaç bulundurulması, arılı kovanları teslim almaya gelirken arıcılık için gerekli ekipmanlar (Maske eldiven çorap körük vb.) hazır bulundurulması, teslim tarih ve saatinde yararlanıcılar tarafından teslim alınan arılı kovanlar bekletilmeden sabahın ilk saatinde daha önceden hazırlanan yerlerine götürülmesi, aksi takdirde sıcaklığa bağlı arı kayıpları meydana gelebileceği, yerlerine bırakılan arıların maske ve körükle beraber uçuş deliklerinin açılması, ilk gün arılara herhangi bir işlem yapılmaması ve kovanların kesinlikle açılmaması, ikinci gün körük kullanarak arıların kontrol edilmesi, kontrollerde günlük yumurta aranması veya ana arı kontrolü yapılması, peteklerde açık kapalı yavru olup olmadığının gözlemlenmesi, ihtiyaç duyulması halinde (hava şartları, flora ve kovandaki bal durumu) arılara besleme yapılması, devam eden günlerde ise arıların gelişimine bağlı olarak petek verilmesi ve uygun bir şekilde kat atılması yönünde uyarılarda bulunuldu.

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