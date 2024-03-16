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Büyükşehir, refüjleri ağaçlandırıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Çınarlı Mahallesi Semih Sokak’ta bulunan orta refüjde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yaptıKOCAELİ
GÜNDEM 16.03.2024, 09:45
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Çınarlı Mahallesi Semih Sokak’ta bulunan orta refüjde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışması yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kentin farklı noktalarında çiçeklendirme ve peyzaj çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Derince Çınarlı Mahallesi Semih Sokak’ta bulunan orta refüjde çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. 800 adet fidan ve ağacın dikildiği refüjde çalışmalar kapsamında kullanılmak üzere toprak serimi ve tesviyesi yapıldı. Ekipler, yaklaşık 380 metreküp toprak serimi gerçekleştirdi.
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