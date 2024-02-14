Büyükşehir İtfaiyesi’nden tersane personeline eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yalova'da kurulu bulunan gemi tersaneleri personeline eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Acil durumlara karşı vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Büyükşehir İtfaiye ekipleri Yalova Gemi Tersaneleri personeline “İleri Düzey Yangın Eğitimi” verdi. Teorik ve Pratik olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde gerçekleştirildi.

EĞİTİM KONULARI

Eğitimde kişisel korunma donanımı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, kapalı ve dumanlı ortamlarda yön bulma ve yangın kaynağı arama, kazazede taşıma teknikleri, sedyeler, akaryakıt yangınlarında köpük uygulamaları, çok katlı yapı yangınlarında ekip organizasyonu ve söndürme stratejisi başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. KOBİTEM eğitim merkezinde yer alan simülatör ve istasyonlar ile gerçekçi yangın durumlarına karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.