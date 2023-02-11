Büyükşehir depremzedeleri Manisa'ya taşıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgedeki depremzedelerin Manisa taşınmasına yönelik seferberlik başlattı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşımla Manisa'ya gelen depremzedeleri karşılayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10 ili etkileyen afetin ardından yara sarma çalışmalarına destek olmak için adeta seferber oldu. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları yürütülürken bir yandan da bölgeden Manisa’ya dönmek isteyen depremzedeler için Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs seferleri başlatıldı. Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan 2 otobüsle Manisa’ya dönen depremzedeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız ve Özel Kalem Müdürü Gökmen Aytaç karşıladı. Depremzedelere geçmiş olsun temennilerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve beraberindekiler, her zaman yanlarında olduklarını, bu yararı birlikte saracaklarını belirtti.

Deprem bölgesinden Manisa’ya dönen depremzedelerden Nurdan Bayram şu sözlerle yaşadıklarını ifade etti: “Çok büyük bir sarsıntıydı. Çok korktuk. Bu kadar yıkım beklemiyorduk. Benim yan binam yıkıldı. 25 yıldır Kahramanmaraş’tayım. Aslen Manisalıyım. Gıda ve diğer yardımlar konusunda bir sıkıntı yaşamadık.” Bir diğer depremzede Ramazan Kaplan ise, o anların çok zor olduğunu belirterek, “Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor. Burada kızım var. Akrabalarım var, onların yanına geldik” ifadelerinde bulundu.