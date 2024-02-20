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Büyükşehir, çocuklara güvenli oyun alanı oluşturuyor

GÜNDEM 20.02.2024, 17:14
Büyükşehir, çocuklara güvenli oyun alanı oluşturuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mahallesi’nde çocuklara güvenli oyun ortamı sunmak için çocuk oyun grubu kazandırdı. Bölgede üç tane okulun bulunması dolayısıyla yetersiz kalan mevcut oyun alanına ek olarak mahalle muhtarının talebi hızla yerine getirildi ve bölgeye ikinci bir park kazandırılmış oldu. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 7’den 70’e her bir vatandaşa ihtiyacına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesine bağlı Hafsasultan Mahallesinde çocuklara güvenli oyun ortamı sunmak için çocuk oyun grubu kazandırıldı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleriyle Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş de birlikte yapımı tamamlanan parkta incelemelerde bulundu. 

‘CENGİZ BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ’ Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar hep bir ağızdan ‘Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz’ diye Başkan Amcalarına seslendiler.   “CENGİZ BAŞKANIMIZA VE EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM” Hafsa Sultan Mahalle Muhtarı Zuhal Güneş, “Büyükşehir Belediyemize talepte bulunmuş olduğumuz ve artan nüfusumuza oranla artık mevcut olan oyun gruplarımız çocuklarımızın talebini karşılamıyordu. Bununla ilgili bir dilekçemiz vardı. Cengiz Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Talebimiz olumlu karşılandı ve ikinci oyun grubumuz kuruldu. Biz de çocuklarımız için güvenli alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Herkese teşekkür ederiz” dedi. 

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