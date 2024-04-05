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Büyükşehir Başkanı Zeyrek'ten Vali Enver Ünlü’ye ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından ilk ziyaretini şehrin Valisi Enver Ünlü’ye gerçekleştirdi Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i tebrik ederek, başarılar diledi  MANİSA (İFGA) - 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından vatandaşların büyük bir desteğini alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ferdi Zeyrek, ilk ziyaretini Manisa Valisi Enver Ünlü’ye gerçekleştirdi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ziyaretinde CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, ile CHP İl Başkanı İlksen Özalper eşlik ederken, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen de ziyarette yer aldı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ziyaretinde Vali Enver Ünlü’ye çiçek ve tatlı takdim etti  VALİ ÜNLÜ’DEN ZEYREK’E TEBRİKManisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade ederken, hayırlı olsun temennisinde bulundu, başarılar diledi Vali Ünlü ziyarette, “Hayırlı uğurlu olsun Nazik ziyaretinden dolayı hepinize teşekkür ediyorum Öncelikle tebrik ediyorum, başarılar diliyorum 710 yıllık bir kadim Türk şehirde şehremini olmak güzel bir duygudur, onurlu bir görevdir Ben de ilk geldiğimde bu mesuliyetin farkına vardım Buradaki atmosfer size onu hissettiriyor Osmanlı şehri, şehzadelerin yetiştiği çağ açıp çağ kapatan bir imparatorun Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmiş bir Fatih’in yönettiği, yetiştiği bir şehir Zaten dokusuyla tarihiyle hissettiriyor size bunu O yüzden çok onurlu ve bir o kadarda mesuliyetli bir görev Ben yine tebrik ediyorum, başarılar diliyorum Seçim sürecindeki özellikle il başkanımıza, sayın milletvekillerimize tekrar teşekkür ediyorum, bütün adaylara ve il başkanlarımıza Manisa’mız bu konuda demokratik olgunluğa nezakete fazlasıyla sahip bir şehir Tabiri caiz ise bizi hiç üzmediniz Sayın milletvekillerimiz de adaylarımız da çok anlayışlı ve işbirliği içinde centilmence bir mücadele içinde çok kayda değer bir olay olmadı, hatırlamıyorum bile Sonrasında yapılan kutlamalardaki anlayış ve bizlerle yapılan işbirliği gerçekten iyiydi Bir kaza olmadı çok şükür Konvoylarda, mesailerde çok ciddi hareketlilik vardı Gerçekten ben başta siz olmak üzere sayın milletvekillerimize bütün milletvekillerimize il başkanlarımıza adaylarımıza centilmence yarıştan dolayı hepsini tebrik ediyorum Güzel bir sözünüz vardı, ‘Bu seçimin kaybedeni yok, herkes kazandı’ diye demokrasi kazandı, herkes kazandı Bu bir demokrasi şöleniydi bayrak yarışıydı, vatandaşımız ‘beni 5 yıllığına bu ekip yönetecek, size emanet ediyorum’ dedi İnşallah güzel işler yaparız İnşallah güzel çalışmalar imza atarız Tekrar hayırlı olsun, tebrik ediyorum” dedi  “EL BİRLİĞİ İLE GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK”Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise taşıdığı mesuliyetin farkında olduğunu belirterek, “Seçimlerde böyle bir şehrin anahtarını taşımak çok önemli görev Çok onurlu, gururlu bir o kadar da mesuliyeti olan bir görev Çünkü 1 buçuk milyon kişinin vebalini taşıyorsunuz Ben her zaman için şunu söylerim, bakmakla yükümlü olduğumuz şirketimiz, ailemiz 50-60 kişinin vebali varken, şu anda 1 buçuk milyon insanın vebali var Bu çizgimizden hiçbir zaman şaşmayacağız Tüm teşkilatımızın duruşu ve zihniyeti bu yönde Sizlerle birlikte şehre hizmet etmek umarım bizlere nasip olur Güzel hizmetler yapabiliriz, yapmalıyız zaten Şehrimizin günlük sorunları var, günü öncelikle çözmemiz sonrasında yarınları stratejik olarak yol haritasını ortaya koyup, yürümemiz gerekiyor Artık seçim bitti Genel Başkanımızın söylediği gibi kaybeden yok herkes kazandı Özellikle yerel seçimler hizmete dönük bir seçim oluyor Geçmiş dönem Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hizmetler var Vatana millete taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun Alla bizlere bunu nasip etsin El birliği ile güzel hizmetler yapacağımızdan hiç şüphemiz yok” diye konuştu

GÜNDEM 05.04.2024, 15:31
Büyükşehir Başkanı Zeyrek'ten Vali Enver Ünlü’ye ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından ilk ziyaretini şehrin Valisi Enver Ünlü’ye gerçekleştirdi. Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i tebrik ederek, başarılar diledi. MANİSA (İFGA) - 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından vatandaşların büyük bir desteğini alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ferdi Zeyrek, ilk ziyaretini Manisa Valisi Enver Ünlü’ye gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ziyaretinde CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, ile CHP İl Başkanı İlksen Özalper eşlik ederken, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen de ziyarette yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ziyaretinde Vali Enver Ünlü’ye çiçek ve tatlı takdim etti. 

VALİ ÜNLÜ’DEN ZEYREK’E TEBRİK Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade ederken, hayırlı olsun temennisinde bulundu, başarılar diledi. Vali Ünlü ziyarette, “Hayırlı uğurlu olsun. Nazik ziyaretinden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Öncelikle tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. 710 yıllık bir kadim Türk şehirde şehremini olmak güzel bir duygudur, onurlu bir görevdir. Ben de ilk geldiğimde bu mesuliyetin farkına vardım. Buradaki atmosfer size onu hissettiriyor. Osmanlı şehri, şehzadelerin yetiştiği çağ açıp çağ kapatan bir imparatorun Akdeniz’i bir Türk gölü haline getirmiş bir Fatih’in yönettiği, yetiştiği bir şehir. Zaten dokusuyla tarihiyle hissettiriyor size bunu. O yüzden çok onurlu ve bir o kadarda mesuliyetli bir görev. Ben yine tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Seçim sürecindeki özellikle il başkanımıza, sayın milletvekillerimize tekrar teşekkür ediyorum, bütün adaylara ve il başkanlarımıza. Manisa’mız bu konuda demokratik olgunluğa nezakete fazlasıyla sahip bir şehir. Tabiri caiz ise bizi hiç üzmediniz. Sayın milletvekillerimiz de adaylarımız da çok anlayışlı ve işbirliği içinde centilmence bir mücadele içinde çok kayda değer bir olay olmadı, hatırlamıyorum bile. Sonrasında yapılan kutlamalardaki anlayış ve bizlerle yapılan işbirliği gerçekten iyiydi. Bir kaza olmadı çok şükür. Konvoylarda, mesailerde çok ciddi hareketlilik vardı. Gerçekten ben başta siz olmak üzere sayın milletvekillerimize bütün milletvekillerimize il başkanlarımıza adaylarımıza centilmence yarıştan dolayı hepsini tebrik ediyorum. Güzel bir sözünüz vardı, ‘Bu seçimin kaybedeni yok, herkes kazandı’ diye demokrasi kazandı, herkes kazandı. Bu bir demokrasi şöleniydi bayrak yarışıydı, vatandaşımız ‘beni 5 yıllığına bu ekip yönetecek, size emanet ediyorum’ dedi. İnşallah güzel işler yaparız. İnşallah güzel çalışmalar imza atarız. Tekrar hayırlı olsun, tebrik ediyorum” dedi. 

“EL BİRLİĞİ İLE GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIMIZDAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise taşıdığı mesuliyetin farkında olduğunu belirterek, “Seçimlerde böyle bir şehrin anahtarını taşımak çok önemli görev. Çok onurlu, gururlu bir o kadar da mesuliyeti olan bir görev. Çünkü 1 buçuk milyon kişinin vebalini taşıyorsunuz. Ben her zaman için şunu söylerim, bakmakla yükümlü olduğumuz şirketimiz, ailemiz 50-60 kişinin vebali varken, şu anda 1 buçuk milyon insanın vebali var. Bu çizgimizden hiçbir zaman şaşmayacağız. Tüm teşkilatımızın duruşu ve zihniyeti bu yönde. Sizlerle birlikte şehre hizmet etmek umarım bizlere nasip olur. Güzel hizmetler yapabiliriz, yapmalıyız zaten. Şehrimizin günlük sorunları var, günü öncelikle çözmemiz sonrasında yarınları stratejik olarak yol haritasını ortaya koyup, yürümemiz gerekiyor. Artık seçim bitti. Genel Başkanımızın söylediği gibi kaybeden yok herkes kazandı. Özellikle yerel seçimler hizmete dönük bir seçim oluyor. Geçmiş dönem Belediye Başkanımızın yapmış olduğu hizmetler var. Vatana millete taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Alla bizlere bunu nasip etsin. El birliği ile güzel hizmetler yapacağımızdan hiç şüphemiz yok” diye konuştu. 

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