Büyükorhanlılar müjde! Başkan Turhan duyurdu

Büyükorhan merkez dahil toplam 20 mahallenin içme suyu sorunu çözüme kavuşuyor.Hasan YALÇIN / www.bursaekspress.com

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden Kocadere içme suyu göletini ziyaret eden Büyükorhan Belediye Başkanı Kâmil Turhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Başkan Turhan '" Büyükorhan merkez dahil toplamlamda 20 mahallemizin içme suyu sorununu kalıcı olarak çözecek olan Büyükorhan Kocadere içme suyu gölet inşaatında incelemelerde bulunduk,yoğun temaslarımız sonunda belli bir ödenek ayrılan göletin yıl sonu itibari ile tamamlanması hedefleniyor.DSİ tarafından yapılan göletin İnşaat çalışması bitikten sonra Büyükşehir belediyesi Buski tarafından kanal ve isale hattı çekilmesine başlanacaktır.