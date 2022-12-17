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Büyükkılıç'tan terör mesajı

GÜNDEM 17.12.2022, 13:45
Büyükkılıç'tan terör mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2016’da Kayseri’de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısının 6’ncı yıldönümünde mesaj yayınladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 17 Aralık 2016’da Talas ilçesi yolu, Erciyes Üniversitesi kavşağında çarşı iznine çıkan Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu kalleş PKK terör örgütü saldırısının 6’ncı yıldönümünde mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında 17 Aralık 2016 sabahında Türkiye’nin, Kayseri’de çarşı iznine giderken kalleş bombalı saldırıda şehit olan 15 askerin acı haberine uyandığını ve ülkenin o gün yasa boğulduğunu belirtti.

KALLEŞ SALDIRININ ÜZERİNDEN 6 YIL GEÇTİ

15 askerin şehit düştüğü, 54 askerin yaralandığı o hain saldırının üzerinden tam 6 yıl geçtiğini hatırlatan Büyükkılıç, her şehidin ayrı bir hikâyesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kocaelili şehidimiz Abdulsamet Özcan 4 aylık askerdi. Kırşehirli şehidimiz Ahmet Taş 3 kardeşin en büyüğüydü. Erzurumlu şehidimiz Arif Tuğ’un tezkeresine 53 günü, İstanbullu Göksel Mustafa Ağaçyetiştiren’in 23 günü, Bursalı şehidimiz Fehmi Barçın’ın ise 20 günü kalmıştı. Denizlili şehidimiz Hasan İlhan 20 yaşında, 6 aylık Mehmetçikti. Afyonkarahisarlı şehidimiz Kamil Tunç da daha yeni sözlenmişti, evlilik hayali vardı. Zonguldaklı şehidimiz Kenan Döngel, Polis Özel Harekât sınavına başvurmak için o kara gün çarşı iznine çıkmıştı. Kırşehirli şehidimiz Muhammed Ali Ocak ile Ahmet Taş yakın arkadaştılar, birlikte şehit düştüler. Osmaniyeli şehidimiz Mustafa Cihan, 1 ay sonra terhis olacaktı. Kocaelili şehidimiz Raşit Yücel’in saldırıdan önce sosyal medyada son paylaşımı ‘vatanıma canım feda’ydı. Asıl görev yeri Hakkâri olan İzmirli şehidimiz Serdar Amak, 10 günlük eğitim için Kayseri’ye gelmişti. Rizeli şehidimiz Uğur Korkmaz 5 aylık askerdi. Ankaralı şehidimiz Yunus Emre Duran, 24 gün sonra terhis belgesini alıp, memleketine dönecekti. Gaziantepli Mesut Yaşar da o hain saldırıda yaralı kurtulmuştu ancak 48 gün sonra yaşam mücadelesini kaybedip, şehadet şerbeti içti.”

“RUHLARI ŞAD, MEKÂNLARI CENNET OLSUN”

Başkan Büyükkılıç, o gün Kayseri’den tüm Türkiye’yi yasa boğan kara haber geldiğini ifade ederek, “Bugün o terör saldırısının üzerinden tam 6 yıl geçti. 15 şehidimizi ayrı ayrı minnetle, saygıyla anıyorum. Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad, mekânları cennet olsun. Şehit ailelerimiz başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’mize bir kez daha başsağlığı diliyorum. O hain saldırıda yaralanarak gazi olan kahramanlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, her birini alınlarından öpüyorum. Ne o kara günü, ne şehitlerimizi, ne gazilerimizi, ne de o hain terör saldırısını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu millete aynı acıları yaşatmak isteyen hainler, aziz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği sayesinde emellerine asla ulaşamayacaklardır” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, haince ve kalleşçe düzenlenen PKK saldırısını bir kez daha şiddetle lanetlediğini sözlerine ekledi.

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