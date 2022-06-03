Büyükkılıç'tan şiir resitali

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması kapsamında ‘Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı ve Şiir Okuma Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı, Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Zindandan Mehmed’e Mektup’ şiirinin son dizelerini seslendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Büyükşehir Belediyesi her alanda yerel yönetim hizmetlerini büyük bir özveri ile sürdürürken kültürel mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla da kültür sanat alanında çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş. tarafından “Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması” düzenlendi. Yarışma kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Şiir Okuma Yarışması kapsamında Necip Fazıl Kısakürek’i Anma Programı ve Şiir Okuma Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan ödül töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Benim için çok önemli ve anlamlı olduğuna inandığım, gerçekten devletine, milletine sevdalı bir anlayışın, bir kaygının sahibi olan nesiller yetiştiren üstadımızı anma ve o vesile ile yapılan bir etkinlik nedeniyle sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum” diyerek, herkes için örnek ve önder bir insan, bir fikir adamı olarak önem arz eden Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya adlı eserini okuduğunu ve kendisini bu sevdanın içerisinde bulduğunu dile getirdi.

Kayseri’nin tarihi mekânlarında Necip Fazıl Kısakürek’e ait okunan şiirler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, Fotoğraf Eğitmeni Suna Erdoğan Çolak, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muhterem Yazıcıoğlu, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Vural, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Seher Atıcı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hanife Görek’ten oluşan seçici kurul tarafından hassasiyetle değerlendirilerek, dereceye giren isimler belirlendi.

Yarışmaya Develi ilçesinden katılan Umut Yalçıntekin, Devali Hazretlerinin Türbesi önünden Erciyes Dağı’nı arkasına alarak seslendirdiği Sakarya Türküsü ile birincilik, Melikgazi ilçesinden katılan Yüsra Akyurt Millî Mücadele Müzesi’nde seslendirdiği Sakarya Türküsü ile ikincilik, Felahiye ilçesinden katılan Özge Şeref, Sıtmapınar Antik Çeşmesi önünde seslendirdiği Büyük Doğu Marşı ile üçüncülük derecesi elde etti.