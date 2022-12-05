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Büyükkılıç'tan duygulandıran jest

GÜNDEM 05.12.2022, 08:45
Büyükkılıç'tan duygulandıran jest

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kendisine bisiklet sürme arzusunu ileten görme engelli Selin Erdoğan’a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hayalini gerçekleştirebileceği tandem bisikletle sürpriz yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle ‘özel kardeşlerim’ diyerek hitap ettiği engelli vatandaşlara yerel yönetim hizmetlerinin ulaşmasında öncelik sağlayan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez hem duygulandıran hem de sevince boğan sürpriziyle görme engelli bir vatandaşı hayaline kavuşturdu.

Başkan Büyükkılıç, birkaç ay önce kendisine bisiklet kullanma arzusunu ileterek ikili bisiklet talebinde bulunan görme engelli vatandaş Selin Erdoğan’ın bu talebini anında dikkate alarak ilgili birimlere talimat verdi. Büyükkılıç’ın talimatı üzerine Kayseri Ulaşım A.Ş. KAYBİS atölye personeli, Selin Erdoğan ve diğer görme engelli vatandaşlar için kolları sıvadı. Heyecanlı bir süreç sonunda Erdoğan’ın talep ettiği, ikili kullanım sağlayan, görme engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği tandem bisiklet hazırlandı.

Başkan Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Açılış Yıl Dönümü programına katılmak üzere gittiği Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, program sonrası Selin Erdoğan’a hayalini gerçekleştirebileceği tandem bisikletle sürpriz yaptı.

Selin Erdoğan’ın, kendisine bisiklet sürme isteğini ilettiğini ifade eden Büyükkılıç, “Dünyalar güzeli Selin kızımızın görme engeli var ve bana bisiklet sürmeyi çok arzu ettiğini söylemişti. Biz de ekiplerimizle birlikte Selin ve onun gibi yavrularımız keyifle bisiklet kullanabilsin diye KAYBİS atölyelerinde ikili kullanım sağlayan tandem bisikletleri ürettik” dedi.

BÜYÜKKILIÇ’IN JESTİYLE HAYALİNE İLK PEDALI ÇEVİRDİ

Talebinin dikkate alınarak, tandem bisikletin hazırlanması karşısında çok sevinen Selin Erdoğan, Kayseri Ulaşım A.Ş. KAYBİS atölyenin geliştirdiği bisiklete binerek hayaline ilk pedalı çevirdi. 

Mutluluğu yüzünden okunan Erdoğan, “Ben birkaç ay öncesinde ikili bisiklet istemiştim. Aslında bunu istememdeki sebep şuydu; arkadaşlarım bisikletle yanıma geldiler, ikili bisiklet olmayınca plan değişikliği yaptılar. Bisikleti bırakıp beraber vakit geçirelim dediler. Ben de bunu başkanıma dile getirdim. Sosyalleşemiyorum arkadaşlarımla dedim. Kendisi de sağ olsun, bugün böyle bir jest yapmış. Çok güzel oldu, çok teşekkür ederim. Erişilebilirlik adına her yerde bu bisikletin olması bizim için çok önemli. İnşallah her yerde olur” diye konuştu.

TANDEM BİSİKLETLER MİLLET BAHÇESİ’NDE HİZMET VERECEK

Kayseri Ulaşım A.Ş. KAYBİS atölyede geliştirilen ve ikili kullanım sağlayan bisiklet ile görme engelli vatandaşlar da rahatça bisiklet sürebilecek. Tandem bisikletler Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmet verecek.

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