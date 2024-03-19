Büyükkılıç, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü törenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 109’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kartal Hava Şehitliği’nde düzenlenen törene katıldı.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Kartal Hava Şehitliği’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, rektörler, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

Şehitlik anıtındaki törende Başkan Büyükkılıç, şehitlik anıtına çelenk sunumunda bulundu.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı kapsamında, Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Kartal Şehitliği’nde şehitlerin kabirlerini ziyaret edip, dua ederek, kabirlere karanfil bıraktı. Başkan Büyükkılıç, şehitliği ziyaret eden çocuklarla da yakından ilgilenerek, eğitimli, donanımlı olmaları için tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra Büyükkılıç, Vali Çiçek ve il protokolü Asri Mezarlık Polis Şehitliği’ni de ziyaret etti. Heyet, burada tek tek şehitlerin kabrini ziyaret ederek karanfil bırakıp, şehitlere dua etti.

AKAR VE BÜYÜKKILIÇ’TAN DERNEK ZİYARETİ

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek ve beraberindeki heyet ile birlikte Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Gazi ve şehit aileleri ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, dernek çalışmaları hakkında bilgiler de aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin şanlı bir tarihi olduğunu belirterek, savunma sanayisi, değerler sistemi ile genç ve dinamik bir nüfus olduğunu, güçlü ve büyük bir Türkiye olmak için hiçbir engel olmadığını anlattı.

Başkan Büyükkılıç, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma programına katıldık, şehitlerimizi kabirleri başında dualarla andık. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünü gururla kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” diye konuştu.