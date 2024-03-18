Büyükkılıç, Büyükşehir ve MÜSİAD’ın düzenlediği iftar programında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve MÜSİAD kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ümmet iftarına katıldı. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Dünyada ses getiren, birliğin ve beraberliğin sembolü olan böyle bir kuruluşumuz gönüllerde yer etmiştir” dedi. Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kadir Has Kongre Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan iftar programına Başkan Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Semra Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlarından Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, rektörler, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, ilçe belediye başkanları, sivil toplum teşkilatı temsilcileri, il protokolü, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve MÜSİAD üyesi sanayici ve iş insanları katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın görüntülü olarak katıldığı programda söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İyi ki böyle güzide bir kuruluş var. Ramazan’ın bereketi ile birlikte dünyada ses getiren, birliğin ve beraberliğin sembolü olan böyle bir kuruluşumuz gönüllerde yer etmiştir” diyerek teşekkür etti.

“Başımızın tacı diyoruz, sayılarının artması için dua ediyoruz”

İftar programında konuşan Başkan Büyükkılıç, sivil toplum teşkilatlarının güçlü ve nitelikli olması gerektiğini ifade ederek şunları paylaştı:

“Elbette sivil toplum teşkilatlarımızın güçlü, nitelikli olması bizleri sevindirir. O açıdan MÜSİAD’ımız kurulduğu yıllardan beri her zaman onurlu bir şekilde kimsesizin kimsesi olmuş ve güçlenerek bugünlere gelmiş, her zaman da değerlerine sahip bir anlayış sergilemiştir. O açıdan başımızın tacı diyoruz, sayılarının artması için dua ediyoruz.”

Katılımcılara teşekkür eden Büyükkılıç, seneye tekrar buluşmak temennisinde bulunarak sözlerini sonlandırdı.

Vali Çiçek’ten birlik ve beraberlik vurgusu

Herkesin bir anda, bir salonda bir araya gelmesinin mümkün olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri’nin güzelliğinin burada olduğuna işaret etti. Her olayda, her birlik, beraberlik programına öncülük ettiği için MÜSAİD’a şükranlarını dile getiren Çiçek, Başkan Büyükkılıç’a da iftar programındaki emeğinden dolayı teşekkür etti. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in kendilerine öğrettiği ve sürekli hatırda tutulması gerektiği gerçeğin birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı.

Kayseri’den Gazze’ye iftar

Dünyanın 81 farklı ülkesinde 95 irtibat noktası ve yurt içindeki 83 şubesi ile birlikte aynı anda iftar yapma coşkusu yaşadıklarını dile getiren MÜSİAD Kayseri Şube başkanı Ferhat Akmermer, görevini layıkıyla yapan bir kuruluş olmaya gayret ettiklerini dile getirerek, Gazze’de MÜSİAD Kayseri ailesinin bugün 4 bin kişiye iftar verdiğini de belirtti. Akmermer, iftar programını birlikte düzenledikleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Programda iftar sofrası kurulan masaları tek tek ziyaret eden Büyükkılıç, konuklarla sohbet ederek ilgilendi.

Büyükkılıç teravihte vatandaşlarla ve esnafla kucaklaştı

İftar programının ardından Başkan Büyükkılıç, Talas Dedeoğlu Camii’nde teravih namazını eda etti. Teravihin ardından vatandaşlara kuru kahve dağıtan Büyükkılıç, esnaf ziyareti de yaparak esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.