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Büyükkılıç ailesi Öz Sağlık İş'le buluştu

GÜNDEM 19.12.2022, 07:15
Büyükkılıç ailesi Öz Sağlık İş'le buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri ile buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Öz Sağlık İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Emre Kocaman ve sendika üyeleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan, sendika üyelerinin talep ve düşüncelerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, buluşmada sağlık konusunda gerçekleştirdikleri proje ve hizmetlerden bahsetti.

“SİZİN FELSEFENİZ, İNSANLIĞI ÖNEMSEYEN, ‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’ FELSEFESİ”

Öz Sağlık İş Sendikası Kayseri Şubesi üyeleri ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Amacımız birlikte olmak, beraber olmak, bu ülkenin değerleriyle yakışan şekilde ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize sahip çıkma duygusuyla birlikte hareket etmek” diyerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı konuşmasında, “Sizin felsefeniz, insanlığa en güzel mesajı veren felsefe, sizin felsefeniz, insanlığı önemseyen, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi. O açıdan sizler örnek olarak davranırsanız herkes sizinle birlikte hareket eder” şeklinde konuştu.

“SAĞLIK DENİLİNCE, HEPİMİZ İÇİN OLMAZSA OLMAZI”

Sendika üyeleri ile gerçekleştirdiği buluşmada, “Sağlık denilince, hepimiz için olmazsa olmazı” diyen, pandemi döneminde çok büyük fedakârlık ve özveri ile çalıştıklarını dile getiren ve sağlıkçıların hayatını ortaya koyarak insanlığa hizmet verdiğine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıkçılara da hep destek olduklarını söyledi. Büyükkılıç Büyükşehir Belediyesi olarak, DoktorClub tarafından da ödül aldıklarına değindiği açıklamasında, ödüle layık görülen Hospice projesi hakkında bilgiler verdi. Ödül töreninde, Kayseri’yi alkışladıklarını da sözlerine ekleyen Büyükkılıç, sağlık alanındaki proje ve faaliyetleri hakkında sendika üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Büyükkılıç ve eşi Necmiye Büyükkılıç, buluşmanın ardından sendika üyesi sağlıkçılar ile günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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