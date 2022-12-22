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Büyükkılıç'a Hospice teşekkürü

GÜNDEM 22.12.2022, 09:15
Büyükkılıç'a Hospice teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yılın Yenilikçi Uygulaması” birincisi Hospice Projesi takdir görmeye devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Doktor Başkan Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yapımı tüm hızıyla devam eden ve Türkiye’de bir ilk olacak Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi, bir diğer adıyla Hospice Projesi, İstanbul Üniversitesi Doktorclub Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde, Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri, Yılın Yenilikçi Uygulaması Ödülü’ne layık görüldü.

Sağlık problemi nedeniyle törene katılamayan bilimsel jüri başkanı Prof. Dr. Semih Baskan, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a tebrik mektubu gönderdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR, 87 BİN’DEN FAZLA HEKİMİN OYUYLA BİRİNCİ OLDU

Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Büyükkılıç’ı, ödül dolayısıyla tebrik eden Prof. Baskan, Doktorlub Awards Düzenleme Kurulu adına gönderdiği mektubunda şunları söyledi:

“Bu yıl Doktorclub platformunun 10. Onur Yılı'nda altıncısını düzenlediğimiz Doktorclub Awards "Türkiye’nin Sağlık Ödülleri"ne, 2022 yılında yapılan 107 başvuru arasından değerli jüri üyelerimizin değerlendirmeleri sonucunda finale kalan 73 başvuru arasında yer aldınız. Sonrasında da Doktorclub üyesi 87 bin’den fazla hekimin titiz oylamaları sonucu hak ettiğiniz ödülü kazanmış bulunuyorsunuz. Özellikle son 2 yıl içinde Covid-19 pandemisi döneminde yaptığınız bu değerli çalışmalar ve hizmetlerin her türlü takdire layık olduğu düşüncesindeyim.”

HOSPİCE PROJESİNE ÖVGÜ

Hospice Projesi’nin uzun soluklu bir proje olmasını dileyen Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Semih Baskan,  “Sağlık alanında yaptığınız bu değerli hizmetlerin ve çalışmaların uzun soluklu olmasını diliyorum. Değerli konuklarımızın ve jüri üyelerimizin huzurunda Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonu’nun saygın atmosferinde aldığınız bu değerli ödül için sizi bir kez daha tebrik eder, en içten saygılarımı sunarım” diye konuştu.

Doktorclub Awards 2022 "Türkiye'nin Sağlık Ödülleri"nde Yılın Hastaneler ve Sağlık Kurumları Ödülleri -Yılın Yenilikçi Uygulaması Ödülü beratı da Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Büyükkılıç’a gönderildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR, TEK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLMUŞTU

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 17 kategoride 73 projenin finale kaldığı ve 87 bin hekimin oylamaya katılarak, rekor bir oy kullandığı yarışmada, 73 finalist arasında sadece yerel yönetim olan tek Büyükşehir Belediyesi oldu.

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