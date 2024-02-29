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Büyükgöz’den hastalara moral ziyareti

GÜNDEM 29.02.2024, 11:21
Büyükgöz’den hastalara moral ziyareti

Fatih Devlet Hastanesi servislerinde tedavi gören vatandaşları ve yakınlarını ziyaret eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, acil şifalar temennilerini ileterek moral verdi  KOCAELİ (İGFA) - Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, yaklaşan mahalli idareler seçimlerine yönelik saha çalışmalarını sürdürüyor. Toplumun her kesiminden vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hemşeri dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ediyor. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, skm ve teşkilat yöneticileriyle birlikte Fatih Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz’ü, Hastane Başhekimi Dr. İlyas Sarı karşıladı. Başhekim Sarı ile birlikte servislerde tedavi gören vatandaşları ziyaret eden Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hastalara acil şifalar diledi.

ACİL ŞİFALAR TEMENNİSİ

Hasta yakınları ve tedavi gören vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Allah, hastanelerde iyileşmeyi bekleyen evlatlarımıza kardeşlerimize, büyüklerimize acil şifa; bir an önce sevdiklerine kavuşmak isteyen hasta yakınlarına da hayırlı ve güzel haberler almayı nasip etsin” diyerek iyi temennilerini iletti. Hastanede tedavi olan çocuklara da oyuncak hediye eden Başkan Adayı Büyükgöz’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar çalışmalarında kendisine kolaylıklar ve başarılar diledi. 

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