Büyükelçi atamaları 'Resmi'leşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Büyükelçi atamaları bugünkü Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Buna göre, ABD nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sedat Önal atanırken, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciğine ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın ataması gerçekleştirildi.

Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Rifat Cem Örnekol, Şili Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İhsan Kızıltan, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Korhan Kemik atandı.

Guatemala Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Beliz Celasin Rende, Bulgaristan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Uyanık'ın ataması yapıldı.

Kosta Rika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Naciye Gökçen Kaya, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Semih Lütfü Turgut, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine; Dışişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Üyesi Ahmet Ergin'in ataması gerçekleştirildi.