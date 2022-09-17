Büyükçekmece sahilleri dünyaya rakip olacak

İBB tarafından dünyadaki örnekleriyle yarışır hale getirilen Büyükçekmece sahili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından resmen halkın kullanımına açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyükçekmece sahilinin alt ve üst yapısı tamamen yenilendi. İlçe, dünyadaki örnekleriyle yarışacak bir sahile ve kordona kavuştu. Çehresi değişen Büyükçekmece sahili; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirilen tören sonrasında, resmen vatandaşların kullanımına açıldı. Törende sırasıyla; Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birer konuşma yaptı.

KILIÇDAROĞLU: “EKREM BAŞKAN, KENTİN RANTINI HALKA VERMEK İSTİYOR”

Alanı dolduran vatandaşlara, “İstanbul'da yaşamanın keyfini alıyorsunuz. İstanbullu olmanın ayrıcalığını da yaşıyorsunuz. Dolayısıyla size hizmet veren iki belediye başkanımı da size verdikleri hizmet dolayısıyla yürekten kutluyorum hepinizin önünde” sözleriyle seslenen Kılıçdaroğlu, “Dünyanın en güzel kentinde yaşıyorsunuz. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış kadim bir şehirde yaşıyorsunuz. Dünya kadar sorunu var buranın. Bu sorunların uzun süre çözülmediğini biliyorum. Belli bölgelerin yeşile hasret kaldığını, beton ormanına dönüştürüldüğünü de gayet iyi biliyorum. Ama şundan yine emin olun; Ekrem Başkan gibi bir Büyükşehir Belediye Başkanınız var. O da yeşile hasret. O da bu kentin rantını halka vermek istiyor. O da bütün belediye başkanları ile uyum içinde çalışmak istiyor. Az önce ifade etti, ‘A partili, B partili diye bakmaksızın bütün İstanbullulara hizmet edeceğim’ dedi. ‘Ayrımcılığı kaldıracağım’ dedi. Bizim inancımızda da kitabımızda da ayrımcılık asla yoktur. Biz, insanımızı seviyoruz. Hangi kimlikten olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun, hangi yaşam tarzını benimserse benimsesin, insana insan olarak bakıyoruz ve bütün insanların, bütün 85 milyonun sorunlarını çözmek için siyaset yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: “BU SADECE BİR PROTOTİP”

“150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, gün içinde Arnavutköy ve Silivri’de açılışlar yapıp, tarımsal destek hizmetlerini başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu da şunları söyledi:

“Bugünü de Büyükçekmece'de, Hasan Akgün Başkanımızla birlikte, benim güzel yuvamda bitiriyoruz. Burada, Büyükçekmece sahil düzenlemesi çok güzel oldu. Baba Burnu’nda Manda Taşı’na, yani Gürpınar Burnu’na diye tarifledi Hasan Akgün Başkanım ama, biz bu işi Güzelce’ye, Kumburgaz sahiline, öbür taraftan Yakuplu'ya kadar götüreceğiz. Burayı sadece Büyükçekmece'nin ya da Beylikdüzü'nün, Esenyurt'un, Çatalca'nın değil, İstanbul'un değil, dünyanın en güzel sahili yapacağız. Göreceksiniz yapacağız bunu. Büyükçekmece-Beylikdüzü kordon boyu gerçekten herkesin gelip görmeye, yaşamaya doyamadığı çok güzel bir alan olacak. Burası, bu iki kilometreyi aşkın kısmı sadece prototipi. Halk plajıyla, yeşil alanıyla, yürüme yollarıyla, bisiklet yollarıyla, tren yoluyla sadece bir prototipi. Burası tam bir sağlık ve mutluluk alanı. Denizin, açık havanın, yeşilin tadının doya doya çıkarılabileceği bir alan. Büyükçekmece adına birçok iş yaptık. Başkanımız onları sıraladı. Bunların hepsi sorumluluğumuz olduğu için yaptığımız işler. Hasan Akgün'le Ekrem İmamoğlu arkadaş olduğu için değil, Ekrem İmamoğlu'yla Hasan Akgün, Cumhuriyet Halk Partili olduğu için değil, Millet İttifakı'nın birer belediye başkanı olduğu için de değil. Biz, bu görevin yerine gelmesi adına ve halkımızın hak ettiği hizmet olduğu için yaptık. İddiayla söylüyorum ki, İstanbul'un her ilçesine, görevimizin sonunda kişi başına yapılan yatırım noktasında, hepsini birbirine eşit bir biçimde halkımıza sunuyor olacağız. Eşitliğin en güzel örneğini vereceğiz.”

BÜYÜKÇEKMECE’DE NELER OLDU?

İstanbulluların sahilden kesintisiz olarak faydalanabilmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için, toplam 98 bin metrekarelik alanda halk plajının yanında, yeşil alanlar, bisiklet ve tren yolu, otopark, bisiklet parkı, engelli şarj istasyonu dâhil pek çok olanak sağlandı. Büyükçekmece Albatros Sahili’nde bulunan mevcut atık su hattının yetersiz olması nedeniyle, bölgede su baskınları meydana geliyordu. Kolektör hattına deniz suyu girişleri yaşanıyor ve arıtma tesisi verimli kullanılamıyordu. Marmara Denizi’ne de atık su girişleri olmaktaydı. İBB, taşkın riskini önlemek ve çevre kirliliğine son vermek için Büyükçekmece Sahil Düzenlemesi işi kapsamında alt yapıyı da yeniledi. İSKİ tarafından 3 bin 610 metre atık su ve 2 bin 720 metre yağmur suyu kanal imalatları gerçekleştirildi.

GÖL VE DENİZ ARASINDAKİ SU AKIŞI KESİLMEDİ

Yapılan çalışmaların en kritik yerlerinden olan Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi birleşimi noktasında, kanal çalışmalarına da başlandı. Mevcut atık su kolektör çapının yetersiz olması ve kolektörün ekonomik ömrünü yitirmesi nedeniyle, atık su hattı içerisine deniz suyu girişi yaşanmakta ve buna bağlı olarak arıtma tesisi ekipmanları zarar görmekteydi. Uzun yıllardır yapılmayan ve zor bir proje olan Büyükçekmece Göl geçişinde, İSKİ tarafından gerekli imalatlar yapılarak, 64 metre deniz geçişiyle soruna kalıcı çözüm bulundu. Çalışmalar, 2 etapta tamamlandı. İmalat esnasında Marmara Denizi ile Büyükçekmece Gölü arasındaki su akışı kesilmedi ve hiçbir canlıya zarar verilmedi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Marmara Denizi’ne atık su girişi engellendi.

D100’E MÜDAHALE

İstanbul’un en önemli ulaşım ana arterlerinden D100 yolunun (E5), Büyükçekmece mevkiinde neden olduğu sorunlar da çalışmalar kapsamında çözülüyor. Yakın zamana kadar bölgede ana yol ile yan yol arasında herhangi bir ayırıcı olmadığından, toplu ulaşım araçları duraklama yaşadığında, ortalama hızı 80 kilometre saat olan E5 trafiği tıkanıyor, yer yer kontrolsüz çıkış yapan araçlar sebebiyle kazalar yaşanıyordu. Ayrıca yayalar ile E5 ana yolunda trafikte seyreden araçlar arasında fiziki ayırıcı engel olmadığından, yayalara çarpma şeklinde kazalar oluşması söz konusu oluyordu. Yapılan yan yol düzenlemesi ile bir yandan E5 ana yolundaki trafik akıcı hale getirildi. Diğer yandan yan yolda toplu ulaşım noktaları belirlenmiş yayalar için kesintisiz yaya yolu tamamlandı.