Büyükakın: Kocaeli deprem bölgesinden elini çekmedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin 1’inci yıldönümünde hayatını kaybedenleri andıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin 1’inci yıldönümünde hayatını kaybedenleri andı. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, il müdürleri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fevziye Camisi önünde gerçekleşen 6 Şubat Anma ve Anlama programı Kur’an’ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak, deprem şehitleri anıldı. Protokol üyeleri daha sonra deprem bölgesinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

“YARALARI SARMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bir yıl önce bugün meydana gelen ve 53 bin 537 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği asrın felaketi tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de unutulmadı. Bu kapsamda gerçekleşen programda konuşan Başkan Büyükakın sözlerine deprem şehitleri için Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Kocaeli’de toplumun her kesiminin adeta yardım olup oraya aktığını söyleyen Başkan Büyükakın, “O gün herkes yatağına yatarken ertesi güne dair sayısız hayallerle gözlerini kapattı. Gözlerini açtıklarında bir kısmı bambaşka bir felakete uyanırken bir kısmı da uyanamamıştı. Bir benzerini 17 Ağustos 1999’da bizler yaşamıştık. Allah razı olsun vatandaşlarımız adeta deprem bölgelerine yardım oldu yağdı. İlk andan itibaren de yaraları sarmaya devam ediyoruz. Biz hala elimizi oradan çekmiş değiliz. Kocaeli'nin tüm gönüllülerine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum” dedi.

“BU ŞEHRİ DEPREME ÖNCEDEN HAZIRLAYALIM”

Olası felaketlere hazırlıklı olmanın önemine de değinen Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; “Bizler anma etkinliklerini yapmanın yanında depreme de hazırlıklı olmalıyız. Yani asıl olan depremde binaların yıkılmaması. Onun için tedbir almalıyız. Kocaeli'de 1999 depremi öncesinde yapılmış 160 bin bina var. Bunu çeşitli vesilelerle paylaştım. Bu binalar hem üniversitelerimiz hem mühendisler odamızla birlikte tarandı ve bitirildi. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte bunların yenilenmesi için gayret göstermemiz gerekiyor. Eğer burada gecikirsek Allah korusun ve binalar hazır değilse, insanlar hazır değilse biz aynı hikayeleri maalesef tekrar yaşamak durumunda kalırız. Onun için tüm sivil toplum kuruluşlarımızdan aslında şunu istiyorum; Bu şehri depreme önceden hazırlayalım.”

“MİLLETİMİZ NEHİR GİBİ AKTI”

MKYK Üyesi Ünal da konuşmasında devletin bütün birim, kurum ve organlarının bölgede olduğunu anlattı. Bir milletin ne kadar büyük olduğunun zorluk anlarında anlaşılacağını dile getiren Ünal, “Ben bu millete mensup olmaktan bir kez daha onur duydum. Bir kez daha gurur duydum. Bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle devletine sahip çıkarken görmüştük. Ama 6 Şubat depremlerinde milletine sahip çıkarken de gördük. İki büyük depreme rağmen adeta nehir gibi aktı geldi bu millet. Rabbim bize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın. Burada Kocaeli'nde bir kez daha Kocaelili kardeşlerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK VERMELİYİZ”

Vali Yavuz ise “Büyük milletlerin en önemli özelliği kritik dönemlerde gösterdiği reflekstir. Yardım toplama merkezinde her yaştan insan vardı. Kocaeli’den gelen hiçbir yardım malzemesini tekrar kontrol etmemize gerek kalmadı. Tüm Kocaelililere teşekkür ediyorum. Rabbim bizi tüm afetlerden korusun. Daha çok tedbir almak, kentsel dönüşüme destek vermek ve şehirlerimizi dönüştürmek zorundayız” ifadesini kullandı.

“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Bölge dernekleri adına konuşan Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Enis Göçer de, 6 Şubat depremlerinin acı tablosunun gün ağırınca ortaya çıktığını söyledi. 2’nci depremle 6 Şubat’ın acı bir felakete dönüştüğünü anlatan Göçer, “O günden sonra bölgede hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve olmayacak. Depremin ne demek olduğunu en iyi Kocaeli biliyor. Ben Kahramanmaraş’a gittiğimde ‘Kocaeli’den geliyorum’ dediğimde bakışlar vefaya dönüşüyor. Bize çok büyük destek verdiler. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.