Son Dakika

Büyükakın: Kocaeli deprem bölgesinden elini çekmedi

GÜNDEM 07.02.2024, 11:41
Büyükakın: Kocaeli deprem bölgesinden elini çekmedi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin 1’inci yıldönümünde hayatını kaybedenleri andıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin 1’inci yıldönümünde hayatını kaybedenleri andı. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, il müdürleri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fevziye Camisi önünde gerçekleşen 6 Şubat Anma ve Anlama programı Kur’an’ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınarak, deprem şehitleri anıldı. Protokol üyeleri daha sonra deprem bölgesinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

“YARALARI SARMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bir yıl önce bugün meydana gelen ve 53 bin 537 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği asrın felaketi tüm ülkede olduğu gibi Kocaeli’de de unutulmadı. Bu kapsamda gerçekleşen programda konuşan Başkan Büyükakın sözlerine deprem şehitleri için Allah’tan rahmet dileyerek başladı. Kocaeli’de toplumun her kesiminin adeta yardım olup oraya aktığını söyleyen Başkan Büyükakın, “O gün herkes yatağına yatarken ertesi güne dair sayısız hayallerle gözlerini kapattı. Gözlerini açtıklarında bir kısmı bambaşka bir felakete uyanırken bir kısmı da uyanamamıştı. Bir benzerini 17 Ağustos 1999’da bizler yaşamıştık. Allah razı olsun vatandaşlarımız adeta deprem bölgelerine yardım oldu yağdı. İlk andan itibaren de yaraları sarmaya devam ediyoruz. Biz hala elimizi oradan çekmiş değiliz. Kocaeli'nin tüm gönüllülerine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum” dedi.

 

“BU ŞEHRİ DEPREME ÖNCEDEN HAZIRLAYALIM”

Olası felaketlere hazırlıklı olmanın önemine de değinen Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti; “Bizler anma etkinliklerini yapmanın yanında depreme de hazırlıklı olmalıyız. Yani asıl olan depremde binaların yıkılmaması. Onun için tedbir almalıyız. Kocaeli'de 1999 depremi öncesinde yapılmış 160 bin bina var. Bunu çeşitli vesilelerle paylaştım. Bu binalar hem üniversitelerimiz hem mühendisler odamızla birlikte tarandı ve bitirildi. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte bunların yenilenmesi için gayret göstermemiz gerekiyor. Eğer burada gecikirsek Allah korusun ve binalar hazır değilse, insanlar hazır değilse biz aynı hikayeleri maalesef tekrar yaşamak durumunda kalırız. Onun için tüm sivil toplum kuruluşlarımızdan aslında şunu istiyorum; Bu şehri depreme önceden hazırlayalım.”

 

“MİLLETİMİZ NEHİR GİBİ AKTI”

MKYK Üyesi Ünal da konuşmasında devletin bütün birim, kurum ve organlarının bölgede olduğunu anlattı. Bir milletin ne kadar büyük olduğunun zorluk anlarında anlaşılacağını dile getiren Ünal, “Ben bu millete mensup olmaktan bir kez daha onur duydum. Bir kez daha gurur duydum. Bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle devletine sahip çıkarken görmüştük. Ama 6 Şubat depremlerinde milletine sahip çıkarken de gördük. İki büyük depreme rağmen adeta nehir gibi aktı geldi bu millet. Rabbim bize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın. Burada Kocaeli'nde bir kez daha Kocaelili kardeşlerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

 

“KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK VERMELİYİZ”

Vali Yavuz ise “Büyük milletlerin en önemli özelliği kritik dönemlerde gösterdiği reflekstir. Yardım toplama merkezinde her yaştan insan vardı. Kocaeli’den gelen hiçbir yardım malzemesini tekrar kontrol etmemize gerek kalmadı. Tüm Kocaelililere teşekkür ediyorum. Rabbim bizi tüm afetlerden korusun. Daha çok tedbir almak, kentsel dönüşüme destek vermek ve şehirlerimizi dönüştürmek zorundayız” ifadesini kullandı.

 

“HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Bölge dernekleri adına konuşan Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Enis Göçer de, 6 Şubat depremlerinin acı tablosunun gün ağırınca ortaya çıktığını söyledi. 2’nci depremle 6 Şubat’ın acı bir felakete dönüştüğünü anlatan Göçer, “O günden sonra bölgede hiçbir şey eskisi gibi olmadı ve olmayacak. Depremin ne demek olduğunu en iyi Kocaeli biliyor. Ben Kahramanmaraş’a gittiğimde ‘Kocaeli’den geliyorum’ dediğimde bakışlar vefaya dönüşüyor. Bize çok büyük destek verdiler. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 63
2. Galatasaray 24 63
3. Beşiktaş 24 39
4. Trabzonspor 24 37
5. Rizespor 24 36
6. Kasımpasa 24 35
7. Antalyaspor 24 34
8. Başakşehir 24 33
9. A.Demirspor 24 31
10. Sivasspor 24 30
11. Ankaragücü 24 29
12. Hatayspor 24 28
13. Kayserispor 24 28
14. Alanyaspor 24 27
15. Samsunspor 24 26
16. Pendikspor 24 26
17. Karagümrük 24 24
18. Gaziantep FK 24 24
19. Konyaspor 24 22
20. İstanbulspor 24 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 21 49
2. Göztepe 21 42
3. Kocaelispor 21 42
4. Bodrumspor 21 38
5. Sakaryaspor 21 36
6. Ahlatçı Çorum FK 21 35
7. Bandırmaspor 21 33
8. Gençlerbirliği 21 32
9. Boluspor 21 32
10. Erzurumspor 21 26
11. Ümraniye 21 24
12. Manisa FK 21 23
13. Keçiörengücü 21 23
14. Tuzlaspor 21 22
15. Adanaspor 21 20
16. Şanlıurfaspor 21 19
17. Altay 21 11
18. Giresunspor 21 7
Takımlar O P
1. Liverpool 23 51
2. M.City 22 49
3. Arsenal 23 49
4. Aston Villa 23 46
5. Tottenham 23 44
6. M. United 23 38
7. West Ham United 23 36
8. Brighton 23 35
9. Newcastle 23 33
10. Wolves 23 32
11. Chelsea 23 31
12. Bournemouth 22 27
13. Fulham 23 26
14. Crystal Palace 23 24
15. Brentford 22 22
16. Nottingham Forest 23 21
17. Luton Town 22 20
18. Everton 23 19
19. Burnley 23 13
20. Sheffield United 23 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 58
2. Girona 23 56
3. Barcelona 23 50
4. Atletico Madrid 23 48
5. Athletic Bilbao 23 45
6. Real Sociedad 23 37
7. Valencia 23 35
8. Real Betis 23 35
9. Las Palmas 23 32
10. Getafe 23 30
11. Deportivo Alaves 23 26
12. Osasuna 23 26
13. Rayo Vallecano 23 24
14. Villarreal 23 24
15. Sevilla 23 20
16. Celta Vigo 23 20
17. Mallorca 23 20
18. Cadiz 23 17
19. Granada 23 12
20. Almeria 23 6