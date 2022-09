Büyük Zafer’in coşkusu İKÇÜ’de

Kütahya Valiliği’nin himayelerinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince düzenlenen ‘22'den 22'ye Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışması İlk 50 Finalist Eserler Sergisi’ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sanat Galerisinde sergilenmeye başladı.İZMİR (İGFA) - Finale kalan eserlerin İKÇÜ’lü sanatseverlerle buluştuğu serginin açılış töreni, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse’nin ev sahipliğinde, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Kâzım Uysal, 23. Dönem Düzce Milletvekili Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Erbay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muhsin Akbaş, Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Prof. Dr. Süleyman Akbulut, DPÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikri Salman, konuk akademisyenlerin yanı sıra finalist tasarımcıların katılımıyla yapıldı.

Sergiyi İKÇÜ’ye Taşıdık

Sergi ile ilgili bilgi veren DPÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Hollanda, Rusya, ABD, Maldivler, Gürcistan, Japonya, Arnavutluk, Somali, Afganistan, Avusturalya, Brezilya, Tunus gibi 16 farklı ülkeden profesyonel, akademisyen ve her düzeyde öğrenim gören öğrencinin katıldığı, toplamda 533 eserin başvuruda bulunduğunu aktardı. Uluslararası ilginin yoğunluğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mercin, “Rektör Prof. Dr. Prof. Dr. Kâzım Uysal’ın öncülüğünde başlattığımız yüzüncü yıl etkinliklerimiz çerçevesinde düzenlediğimiz yarışmamızın finalist tasarımları, Zafer Bayramı’nın 100. yılı olan 30 Ağustos 2022 günü, Dumlupınar Atatürk Karargâh Evi’nde sergiye açıldı. Sonrasında finalistlerimiz için üniversitemizde bir tören düzenlendi. 22'den 22'ye sergisini İzmir’e taşıdık. Çünkü İzmir’in kurtuluşumuzda çok önemli bir yeri var. 30 Ağustos 1922'de büyük zaferimiz Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında başarıyla sonuçlanmasından sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusuna o tarihî 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!' emrini vererek İzmir’de Yunan ordusunu denize dökmüştür. Büyük Taarruz’ın sonucu İzmir’de gerçekleşti. Biz de bu şanlı zaferin felsefesini bu sergi ile yaşatmış olduk” dedi.

Yüz Yıl Önceyi Hatırlayın

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Kâzım Uysal da sergiyi İKÇÜ’ye taşımaktan oldukça mutlu olduklarını aktardı. “Dumlupınar’da ilan edilen büyük zaferi anmaya, anlamaya ve yeni nesillere aktarmaya ihtiyacımız var” diyen Prof. Dr. Uysal, “Bu büyük zaferi yâd ederek ve hatırlatarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi diyoruz ki; ‘Yüz yıl önceyi hatırlayın’ Biz o zamandan çok daha güçlüyüz” şeklinde konuştu. DPÜ’de çok sayıda yüzüncü yıl etkinliğine ev sahipliği yapıldığını belirten Prof. Dr. Uysal, yeni nesillere verilen mesajların sanat yoluyla aktarımını önemli bulduğunu söyledi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Uysal, “Bazen kitaplarca anlatılamayan bir duyguyu bir sanat eseri anlatır. Bu eserler de Dumlupınar Zaferini afişlerle bizlere aktardı. Özellikle GSF öğrencilerinin ilgisi ve katılımları bizleri mutlu etti. Bu sergide emeği geçen tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

Kütahya’dan İzmir’e Uzanan Zafer Coşkusu İKÇÜ’de

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ise yüzüncü yıl etkinlikleri çerçevesinde, kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandıran iki önemli şehrinin bir sanat etkinliği paydasında buluşmasını oldukça anlamlı bulduğunu söyledi. Milletimize yapılan her türlü iç ve dış saldırının her dönemde bertaraf edildiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Köse, “Bizlerin ve yeni nesillerin en asli görevi, ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu aziz vatana sahip çıkmak ve fedakârlıklarını her daim hatırlamaktır. Duygularımızı ifade eden önemli mesajları barındıran sanat ve kültürel etkinliklerin öneminin bilinciyle, kardeş üniversitemiz Kütahya Dumlupınar Üniversitesince yapılan bu anlamlı yarışmanın finalist eserlerini İKÇÜ’de sergilemekten gurur duyduk. Tarihimizden aldığımız güç ve bağımsızlık ruhuyla ülkemizin gelecek vizyonlarına, milli şuurla hep birlikte yürüyoruz. 1922’den 2022’ye uzanan Büyük Zafer’in coşkusunu '22'den 22'ye' diyerek yaşatan tüm eser sahiplerini kutluyorum, sergide emeği olan herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Protokolün açılış kurdelesini kesmesiyle ‘22'den 22'ye Uluslararası Afiş Tasarımı Yarışmasının ilk 50 finalist eseri sanatseverlerle buluştu.