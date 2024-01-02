Büyük ikramiyenin sahibi İstanbul'da, TC vatandaşıdır!

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesinin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı yönündeki iddialara yanıt kurumdan geldi. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin İstanbul'da ikamet ettiği ve 1969 doğumlu TC vatandaşı bir erkek olduğunu duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya’da bir kişiye çıktığına ilişkin iddialara dair, kamuoyunu bilgilendirmek adına yazılı açıklama yaptı.

31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiye Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet ettiğine dikkati çekilen açıklamada, "Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, “İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı” iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Milli Piyango Online’da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesinin yasal zorunluluk olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bu bilgi, MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) üzerinden teyit edildikten sonra üyelik açılabilmektedir. Ayrıca ülkemizdeki mevcut yasal düzenlemeler gereği, üyelerin oyun oynayabilmeleri ve ikramiye ödemesi alabilmeleri için mutlaka Türkiye bankalarında hesap sahibi olmaları gerekmektedir. İkramiye ödemeleri de üyelerin Türkiye’de bulunan kişisel banka hesaplarına yapılmaktadır. Sosyal medyada gerçek kimliklerini gizleyerek anonim olarak paylaşım yapan bazı hesaplardan başlatılan bu asılsız iddiaların ve spekülasyonların, bir siyasi partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten bir şahıs tarafından, gerçekliği araştırılmadan kamuoyu açıklamasına konu yapılması ise son derece üzücüdür" ifadeleri yer aldı.