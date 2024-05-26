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BUYSAD'dan 'Slow Food' hamlesi çağrısı

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, Bursa'nın gastronomi potansiyelini artırmak için Slow Food Hareketi başlatmak gerektiğini ve bunun için şehirdeki ilgili tüm kurumların ve paydaşların koordineli bir çalışma yapması çağrısında bulundu

GÜNDEM 26.05.2024, 16:05
BUYSAD'dan 'Slow Food' hamlesi çağrısı

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, Bursa'nın gastronomi potansiyelini artırmak için Slow Food Hareketi başlatmak gerektiğini ve bunun için şehirdeki ilgili tüm kurumların ve paydaşların koordineli bir çalışma yapması çağrısında bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Bursa'nın gastronomi potansiyelini artırmak için Slow Food Hareketi başlatmak gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başkan Coşkun Dönmez, bu amaçla, şehirdeki tüm ilgili kurumların ve paydaşların koordineli bir çalışma yapması çağrısında bulundu.

Dönmez, yapılacak etkinliklerin yükünün sadece gıda sektörünün üzerine bırakılmasının doğru bir adım olmadığını da belirterek, Valilik koordinasyonunda, ilgili tüm kesimlerin bu sürece dahil edilmesi gerektiğini ifade etti. Dönmez, "Sanayicisi, sporcusu, esnafı, memuru, herkesin sahipleneceği bir yapı oluşturularak Bursa’da bir Slow Food Hamlesi başlatabilirsek şehrimiz ancak o zaman bir gastronomi şehri olarak anılabilir," dedi.

GASTRONOMİ TURİZMİNDE BURSA'NIN POTANSİYELİ

Coşkun Dönmez, 1986 yılında İtalya'da Carlo Petrini tarafından başlatılan Slow Food Hareketinin, Fast Food’a alternatif olarak geleneksel ve bölgesel mutfağı korumayı ve teşvik etmeyi amaçlayan, yerel ve geleneksel yemekleri teşvik eden bir organizasyon olduğunu belirtti. Dönmez, bu organizasyonun aynı zamanda yerel ekosistemlere özgü bitki, tohum ve hayvanların yetiştirilmesini teşvik ederken, yerel küçük işletmeleri ve sürdürülebilir gıdaları desteklediğini belirterek, “Slow Food, gıdanın kalitesine odaklanır ve aşırı üretim ile gıda israfına karşı çıkar. Küreselleşme sürecinde küçük ve yerel çiftçilerin korunmasını savunur.” dedi.

Başkan Dönmez, Bursa’nın yıllardır dünya genelinde önem kazanan gastronomi turizminden hak ettiği payı alamadığını ve başlatılacak Slow Food Hamlesi ile bu durumu tersine çevirmenin mümkün olduğunu söyledi. Bursa’da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla Bursa’nın zengin mutfağının tüm dünyaya tanıtılabileceğine dikkat çeken Başkan Dönmez, "Peru, sadece Kinoa ile ülkesini dünyaya tanıtabiliyorsa, biz de Osmanlı'nın kurulduğu Bursa'da zengin yemek kültürümüzle bunun daha fazlasını yapabiliriz" diye konuştu.
  BURSA'NIN TANITIMI İÇİN BÜYÜK PROJE

Coşkun Dönmez, Bursa’nın gastronomi anlamında çok değerli bir şehir olduğunu ancak Türkiye’deki diğer gastronomi şehirleri arasında adının anılmadığını da söyledi. Dönmez, "Bunun için bir bütçeye ihtiyacımız var. Hangi yemekler hangi gün ne kadar dağıtılacak? Kaç lira harcamalıyız? Yemeklerin özelliklerini anlatan tanıtım broşürleri, medya ve sosyal medya çalışmaları gibi plan ve bütçe yapmak zorundayız. Bursa’nın gastronomisini tanıtmayı fayda maliyet dengesine bakmadan birkaç firmanın sırtına yüklersek verim alamayız. El birliği ile birkaç yıllık bütçe yapmalı, zamanla bunu kurumsal bir yapıya büründürmeliyiz. Biz yemek sanayicileri olarak bu iş için kaynak ve zaman ayırmaya varız. Diğer kurumlardan da aynı yaklaşımı bekliyoruz." dedi.

BUYSAD olarak, Bursa yemeklerini sanayiye uyarlayıp tanıtımı için harekete geçtiklerini de belirten Dönmez, şimdi de daha geniş kapsamlı bir proje hazırladıklarını ifade ederek, bu proje kapsamında, turistik alanlarda ve yoğun insan trafiği olan yerlerde Bursa yemeklerinin tanıtılması gerektiğini vurguladı. Dönmez, bu noktalarda belirli saatlerde ücretsiz olarak yemeklerin ikram edilmesi gerektiğini söyledi.
 

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