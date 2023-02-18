Son Dakika

BUÜ’nün gönüllü sağlık ekibi şifa dağıtıyor

GÜNDEM 18.02.2023, 10:45
BUÜ’nün gönüllü sağlık ekibi şifa dağıtıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi ve Hastanesi’nde görev yapan 23 personel deprem bölgesine gönüllü olarak gitti.BURSA (İGFA) - BUÜ Tıp Fakültesi ve Hastanesi’nde görev yapan 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 2 yandal araştırma görevlisi, 17 araştırma görevlisi ve 2 hemşire, depremin etkilediği 10 farklı ilde görev yapmaya devam ediyor. Üniversite yönetimi, afetin yaşandığı ilk günden itibaren Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ile koordine olarak bölgedeki sağlık personeli ihtiyacına cevap verebilmek adına gönüllülük esasıyla çalışmaya gidebilecek isimleri belirledi. Hazırlık sürecinin ardından bölgeye giderek çalışmalara başlayan sağlık personeli; cerrahi operasyon, ilk yardım ve diğer tüm sağlık hizmetlerinde sorumluluk üstleniyor.

23 KİŞİLİK EKİP 10 FARKLI İLDE SAĞLIK HİZMETİNE DEVAM EDİYOR

Üniversite yönetiminin paylaştığı bilgilere göre; BUÜ Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Bölümü’nde görev yapan Doç. Dr. Çağlar Ödek, Radyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih İnecikli, Yandal Araştırma Görevlileri Sibel Baykut ve Abdüsselam Genç, farklı birimlerde çalışan araştırma görevlileri Göksel Aydoğan, Ender Ulutaş, Ahmet Kanat, Furkan Tahsin Bolat, İlker Gökay Güney, Burak Büyükpolat, Gizem Gedikoğlu, Tolga Evrim Sevinç, Semih Özmen, Büşra Şimşek Güney, Furkan Yardımcı, Mehmet Ali Şahin, Zeynep Hilal Erdoğan, Ehtigad Huseynzade, Muhammed Hüseyin Uçar, Nermin Caferli ve Sevda Cesur ile hemşireler Dilanur Ünver ve Gurbet Kaya, depremin yaşandığı 10 ilde yürütülen sağlık hizmetlerinde gönüllülük esasıyla görevlendirildi.

REKTÖR KILAVUZ: ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN

Afetin ilk gününden itibaren Bursa Uludağ Üniversitesi olarak büyük bir hassasiyet içerisinde yardım çalışmalarına ellerinden gelen katkıyı verdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Olayı duyar duymaz yaşadığımız üzüntüyü bir kenara bırakarak, devletimizin yetkili kurumları ile koordine olarak yapılması gereken ne varsa katkıda bulunmak için çaba gösterdik. İlk etapta bölgeye gönderilmek üzere yardım malzemesi toplanması, bunların yetkililere teslim edilmesi ve nakdi yardımların ilgili kurumlara ulaştırılması için çalıştık. Ardından arama-kurtarma ekiplerimizin afet bölgesine sevk edilmesi için görüşmeler yaptık. Ekiplerin gönderilmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü’müz ve UMKE’nin gönüllü sağlık ekibi talebi için Tıp Fakültemiz ve Hastanemiz bünyesinde bir organizasyon planladık. Bölgeye gitmek için 130 sağlık personelimiz bizlere müracaat etti. Listemizi İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ettik. Kurum içerisinden 23 sağlık personelimiz talep edildi. Her biri 10 farklı ilde son derece kıymetli hizmetler veriyor. Personelimiz başta olmak üzere bölgede çalışmaya devam eden kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Allah, hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9